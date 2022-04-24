Şahinbey Ampute’den Bağcılar’a farklı tarife: 9-0

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı deplasmanda İstanbul Bağcılar Ampute Futbol Takımını 90 farklı mağlup ederek ligdeki çıkışını sürdürdü.

Geçtiğimiz hafta Denizli Engelliler Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı’nı 150 mağlup eden Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, bu hafta da deplasmanda Bağcılar Ampute Futbol Takımını 90 mağlup etti. İlk yarısı 30 biten karşılaşmada mavi beyazlı takım ikinci yarıda da rakibine gol olup yağdı. Mavibeyazlı takım ikinci yarıda bulduğu 6 golle rakibini 90 mağlup etti



“Takımımı tebrik ediyorum”

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, alınan galibiyetten dolayı mutlu olduklarını belirterek, “Şahinbey Belediye Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı olarak deplasmanda Bağcılar Ampute Futbol Takım’ı ile karşı karşıya geldik. Rakibimiz karşısında ortaya koyduğumuz başarılı futbolla maçtan 90 galip ayrılmasını bildik. Alınan galibiyetten dolayı teknik ekibi, futbolcularımı kutluyorum” dedi.

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