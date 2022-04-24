Ünlü rap sanatçısı Sefo Gazianteplileri coşturdu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Sefo Konseri, gençlerin büyük ilgisini gördü. Ünlü rapçi sevilen şarkılarını Gazi şehirlilerle beraber söyledi.

Masal Parkı’nda düzenlenen konser öncesi sunucu Doğukan Alsay, 1 saatlik sahne şovuyla Gazianteplilere keyifli anlar yaşattı. Rapçi Sefo’nun sahneye gelmesiyle coşan izleyiciler “Bilmem mi?”, “Bonita”, “Affettim” başta olmak üzere sanatçının sevilen birçok şarkısını beraber seslendirdi. Konserde ayrıca Sefo, daha öncesinde düet yaptığı Revart’ı sahneye davet etti, beraber şarkılar söyledi.



İlk kez Gaziantep'te söyledi

Konserin sonlarında Sefo, Gazianteplilerin karşılaması ve gösterdikleri ilgi ve misafirperverlikten etkilendiğini dile getirerek teşekkür etti. Konserde sürpriz yapan ünlü rapçi 29 Nisan’da çıkacak yeni şarkısı “Tutsak”ı ilk defa bu sahnede seslendirdi.

Günün anısına Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanı Oya Alpay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklarla beraber Sefo’ya çiçek ve kutnu kumaşından yapılmış ay yıldız motifli atkı verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.