Bayrama günler kala ekimine başlandı Çiftçiler verimli Araban Ovası'nda pamuk ekimine başladı

Gaziantep’in Araban ilçesindeki verimli topraklarında kaliteli tarım ürünleri üretimiyle ülke ve bölge ekonomisine önemli katkı sağlayan çiftçiler, bu yılki pamuk ekimine Ramazan Bayramı'na günler kala başladı.

Verimli topraklarına karışan alın teri ve emeklerinin birleşimiyle onlarca ürün çeşitliliğinin yetiştirildiği Araban Ovası'nda, makarnalık sert buğday, tahıl çeşitleri ve sarımsaktan sonra en çok tercih edilen pamuk üretimi de tüm hızıyla sürüyor. Bölgedeki üreticiler, 46 randıman derecesi ile kalitesini kanıtlamış Araban pamuğunun bu yılki ekimine Ramazan Bayramı'na günler kala başladı. ŞubatMart aylarında pamuk ekecek toprağın hazırlığına başlayan üreticiler, Ramazan Bayramı öncesinde de pamuk ekimini tamamlamaya çalışıyor.

Araban Ovası’nda çiftçilerle birlikte pamuk eken Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, yürütülen ekim çalışmaları hakkında şu bilgileri verdi:

''Uzun yıllardan beri bilinçli çiftçilerimiz tarafından Araban Ovası’nın verimli topraklarında pamuk üretimi yapılmaktadır. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yılda çiftçilerimiz pamuk ekimi çalışmalarına başladı. ŞubatMart ayında pamuk ekimi yapılacak alanda toprak hazırlıklarına başlayan pamuk üreticisi, bu dönemde kültivatör ile toprağı yaklaşık 35 cm derinlikte sürme işlemini gerçekleştirdi. Ardından tapan ile tarla tesviyesi işlerini de tamamlayan üretici ekim için Nisan ayı sonunu bekliyordu. Nisan ayının bu son günlerinde ise çiftçilerimiz, pamuk çiğiti olarak bilinen pamuk çekirdeklerini traktörün arkasına bağlanan mibzer ile toprağın içine gömme çalışmasına başladı. Gömme işleminin bitmesiyle artık ekim işlemini tamamlanıyor. Dikim hazırlıkları sırasında yapılan tarla hazırlığı uygulaması toprak dokusunun gelişimine yardımcı olur'' dedi



24 bin dönüm alana pamuk ekimi yapılıyor

Araban Ovasında toplam 24 bin dönüm alana pamuk ekimin yapıldığını belirten Altun, ''Araban ilçemizde iklim koşullarının pamuk üretimine uygun olduğundan ovamızda pamuk üretiminde üreticimiz, hasat ettiği üründen yüksek rekolte, üstün lif kalitesi ve 4647 çırçır randımanı alabiliyor. Bu yıl ilçemizde yaklaşık 24 bin dönüm alanda pamuk ekimi yapılıyor'' dedi.



Yüksek rekolte beklentisi

Altun, pamuk üretcisinin yüksek rekolte beklentisinde olduğunu belirterek, ''2022 yılının hasat dönümünde Allah'ın izniyle toplam 14 bin ton pamuk hasadı bekliyoruz. Dönüme 500550 kilogram pamuk verimi olacağını tahmin ediyoruz. İnşallah, hem bizim hem de üreticimizin bu beklentilerinin boş çıkmayacağını düşünüyoruz. Çok ekstra olumsuz bir durum olmaması halinde bölgenin iklimi pamuk üretimi için çok uygun. Biz de çiftçilerimizin bol ve bereketli bir sezon geçirmelerini diliyoruz'' ifadelerini kullandı.

Arabanlı pamuk üreticilerinden Yusuf Karataş ise, yaklaşık 30 yıldır 170 dönüm arazide pamuk ektiğini anlatarak, ''Bu yıl da 170 dönüm alanda pamuk ekimi çalışmalarıma başladım. Allah’ın izniyle hasat döneminde dönüm başına 500550 kilogram pamuk rekoltesi bekliyorum' diye konuştu

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