Gaziantep'te uyuşturucu ticaretine 40 tutuklama

GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 423 şüpheliden ticaretini yaptıkları belirlenen 40'ı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik son bir hafta içerisinde kent genelinde çok sayıda operasyon yaptı. Özel harekat ekiplerinin katıldığı operasyonlarda, 423 şüpheli gözaltına alındı. Baskınlarda şüphelilerin adreslerinde, 11 kilo 284 gram esrar, 738 gram metamfetamin, 285 gram eroin, 20 gram bonzai, 70 uyuşturucu hap, 5 hassas terazi, 1 tabanca ve 1 tüfek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 40'ı tutuklanırken, 383'ü ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ
2022-04-25 12:54:27
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