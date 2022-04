Şampiyon şehirler kardeş şehir olma yolunda İktisadi İş birliği ve Gelişme Teşkilatı (OECD) tarafından “Şampiyon Şehirler” arasında yer alan Gaziantep ve Braga arasında Niyet anlaşması imzalandı

İktisadi İş birliği ve Gelişme Teşkilatı (OECD) tarafından “Şampiyon Şehirler” arasında yer alan Gaziantep ve Portekiz'in Braga şehri yöneticileri arasında Niyet anlaşması imzaladı

İktisadi İş birliği ve Gelişme Teşkilatı (OECD) tarafından “Şampiyon Şehirler” arasına katılan Gaziantep ve Braga şehirleri arasında ekonomi, gastronomi, akıllı şehir, kültür, spor ve eğitim alanlarında iş birliği kararı alınarak Niyet anlaşması imzalandı. İş birliğinin ilk adımı Niyet Anlaşmasına ise Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) ve Portekiz’in Braga Belediyesi yöneticileri imza attı. İmza töreni öncesinde Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Latif Karadağ, meclis üyeleri ve belediye yetkililerinden oluşan Gaziantep heyeti, Braga Belediye Başkanı Ricardo Rio ile kısa bir istişare toplantısı gerçekleştirdi.

''Gaziantep hem ulusal hem de uluslararası alanda dinamik bir şehir''

Toplantıda GBB Başkan Vekili Latif Karadağ, Gaziantep heyetini en iyi şekilde karşılayan Başkan Rio’ya teşekkürlerini sundu. Konuşmasında Gaziantep’in hem ulusal hem de uluslararası çapta dünyanın en aktif ve dinamik şehirlerinden biri olduğunu ifade eden Karadağ, “Gaziantep, yalnızca UNESCO tescilli bir gastronomi şehri değil, aynı zamanda, beş büyük sanayi bölgesinin şehir ve dünya ekonomisine katkısıyla beraber ihracat rakamlarının pandemiye rağmen sekteye uğratmayan bir şehir'' dedi.

Gaziantep’in inovasyon öncüsü bir akıllı şehir olmasının yanında yeşil şehir potansiyelinden ve özellikle de göç yönetimi konusunda örnek şehir olduğunu kaydeden Karadağ, şunları söyledi: “Braga ile Kardeş Şehir münasebeti kurmanın her iki şehrin de mütekabiliyeti esasında çeşitli alanlarda iş birliklerinin gelişmesine katkı sunacaktır.”

''Şampiyon başkanlar olarak iki şehir için önemli işler gerçekleştireceğiz''

İstişare toplantısının ardından düzenlenen resmî törende Braga Belediye Başkanı Ricardo Rio, her iki şehrin de akıllı şehir, ekonomi gastronomi, kültürel, sportif ve eğitim alanlarda iş birliği yapacaklarını ve iki şehrin karşılıklı olarak birbirlerini destekleyeceklerini dile getirerek anlaşmanın iki şehre de hayırlı olmasını temenni etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in yakın zamanda Şampiyon Belediye Başkanı seçilmesinin her iki kent için de önemli olduğunu sözlerine ekleyen Rio, şunları aktardı: “Ben de aynı unvanı taşıyorum ve bu sorumlulukla şampiyon başkanlar olarak Gaziantep ve Braga için önemli işler gerçekleştireceğimize inanıyorum.”

Törenin sonunda Başkan Vekili Latif Karadağ, Braga Belediye Başkanı Rio’ya Gaziantep’e ait geleneksel kahve fincanı takımı hediye ederek mevcut dostluğun 40 yıl hatırı olması temennisinde bulundu.

