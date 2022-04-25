Gaziantep şehir tiyatrosunda dolu dolu bir hafta

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) Şehir Tiyatrosu, nisan ayı etkinliklerinde kentin kültürel ve sanatsal dokusunu güçlendirmek amacıyla Gazi şehirlileri 3 farklı oyunla buluşturuyor.

Büyükşehir Belediyesince kentin kültür sanat yaşamına önemli bir katkı olarak açılan Gaziantep Şehir Tiyatrosu, nisan ayı boyunca peş peşe perde diyerek sanatseverlerle buluşturacağı tiyatro oyunlarıyla Gazi şehirlilere dolu dolu bir hafta yaşatıyor. Gaziantep Şehir Tiyatrosu, 26 Nisan Salı saat 10.00 ile 13.00’da “Güvercin Çocuklar”, 28 Nisan Perşembe günü 20.00’da Haldun Taner’in baş yapıtı “Keşanlı Ali Destanı” adlı tiyatro oyunuyla Gaziantep Üniversitesi Atatürk Kültür Sahnesi’nde izleyicilerin karşısında olurken 27 Nisan Çarşamba günü 13.00’da ilk gösterimi yapılacak Uçurtma mı Gördün mü?” çocuk oyunuyla Onat Kutlar Tiyatro Salonu’nda ‘perde’ diyecek. Oyunları izlemek isteyenler www.biletinial.com internet adresinden biletlerini temin edebilecek.

Şehir Tiyatrosu, nisanda sahnelediği oyunlara mayıs ve haziranda ayında da devam ederek sanatseverlerin karşısında yer almayı sürdürecek.

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