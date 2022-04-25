Gaziantep'te FETÖ operasyonu: 15 gözaltı



GAZİANTEP, (DHA) GAZİANTEP'te, terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce tasfiye edilen 14 eski askeri okul öğrencisinin terör örgütü FETÖ/PDY ile irtibatlarının sürdüğünü saptadı. Ekiplerin yürüttüğü çalışmada, gizli haberleşme yöntemini kullanarak örgüt yöneticileri ile irtibat kurduğu tespit edilen 14'ü eski askeri okul öğrencisi 19 şüphelinin kimliğini belirledi. Savcılık kararıyla şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenleyen polisler, yaptığı baskınlarda 15 şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan 4 şüphelinin adreslerinde yapılan aramalarda 1 otomatik tabanca, 1 kuru sıkıdan çevirme tabanca, 2 şarjör, fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. 15 şüphelinin emniyette sorgulanmasına başlanırken, adreslerinde bulunamayan 4 şüpheliyi yakalama çalışması ise sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2022-04-25 15:14:32



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