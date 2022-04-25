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Futbol akademileri oyuncu fabrikası gibi çalışıyor Süper amatörde Şehitkamil’in altyapı zaferi Play Off’ta başarılı çizgi devam etti

İHA

Futbol akademileri oyuncu fabrikası gibi çalışıyor Süper amatörde Şehitkamil’in altyapı zaferi Play Off’ta başarılı çizgi devam etti

Şehitkamil Belediye Spor Kulübü, alt yapı çıkışlı 16 isimden oluşan kadrosuyla Gaziantep Süper Amatör Lig’de büyük bir başarı yakalayarak adını sezon finaline yazdırdı. Yeşilsiyahlı ekip, genç kramponlara verdiği şansla örnek olurken, futbolcular sezon performanslarıyla büyük takdir topladı.
20212022 futbol sezonunda Gaziantep Süper Amatör Lig’de mücadele eden Şehitkamil Belediye Spor Kulübü, ligin normal sezonunu A grubunda lider olarak tamamladı. PlayOff sürecinde yeşil sahaya yansıttığı pozitif futbolla zirvenin ortağı olan yeşilsiyahlı kulüp, şampiyonu belirleyecek müsabakaya finalist olarak adını yazdırdı.
Futbol akademilerinde yetenekli oyuncuların keşfedilmesi için geniş çaplı bir tarama sistemi oluşturan Şehitkamil Belediye Spor Kulübü, alt yaş gruplarında elde ettiği başarılı sonuçları, Süper Amatör Lig’de gençlerle aldığı başarılı sonuçlarla taçlandırdı. Mevki idmanlarıyla genç kramponları amaca uygun olarak yetiştiren yeşilsiyahlı kulüp, genç futbolculara sunduğu imkanlarla amatör futbol liglerinde faaliyet gösteren takımlara örnek oldu.

“Futbolcular, hakemler ve antrenörler yetişiyor”
Şehitkamil Belediyesi Futbol Akademileri Direktörü Taner Özaykut, PlayOff müsabakalarında normal takvimin sona ermesinin ardından yaptığı değerlendirmede alt yapılar ve akademi çalışmalarının önemine dikkat çekti. Tecrübeli teknik adam Özaykut, açıklamasında, “Antrenmanlar ve maçlar için yeşil sahaya çıktığımızda hedefimizin sporcularımızı sportif ve sosyal anlamda geliştirmek olduğunu Futbol Akademilerimizde görev yapan tüm antrenör arkadaşlarım bilir ve tüm çalışmaları bu doğrultuda planlarlar. Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu’nun büyük destekleriyle kurulan ve faaliyetlerini başarıyla sürdüren futbol akademilerimizde bugüne kadar birçok amatör ve profesyonel futbolcu, hakem ve teknik adam yetişti. Devam eden liglerde futbolcu fabrikamızdan yetişen arkadaşlarımızı farklı statülerde görmek, bizleri fazlasıyla mutlu ediyor. Süper Amatör Ligde normal sezonu lider olarak tamamladık, PlayOff sürecinde ise zirvenin ortağı olarak final oynamaya hak kazandık. Bu süreçte genç isimleri tahtaya yazarken, büyük mutluluk duyduk. Onların saha içindeki performansı ise gelecek yıllarımız adına ümit vadetti. Şehitkamil Belediye Spor Kulübü olarak işin mutfağında olmaya, gençlerimizle başarılar elde etmeye inşallah devam edeceğiz. Başta Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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