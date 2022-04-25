Dar gelirli ailelerin yüzü bayramlık kıyafetle güldü

Şehitkamil Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde 20 bin 100 dar gelirli kişiye bayram kıyafeti yardımında bulundu. Ramazan Bayramı öncesi dağıtımı yapılan yardımlar, dar gelirli aileleri mutlu etti.



Sosyal belediyecilik alanında uyguladığı proje ve çalışmalarla adından söz ettiren Şehitkamil Belediyesi, her bayram olduğu gibi bu bayram da yaptığı yardımlarla dar gelirli aileleri sevindirdi. Yapılan yardımları almak için eşleri ve çocuklarıyla Gıda Bankası’na gelen ihtiyaç sahibi aileler, gönüllerince hem kendileri hem de çocukları için kıyafet ve ayakkabı beğendi. İstediği kıyafet ve ayakkabıyı seçen ailelerin mutluluğu yüzlerine yansıdı. Ayrıca bayramlık elbiselerin yanında bir de temizlik malzemesi hediye edildi. İhtiyaçlarının büyük bölümünün Şehitkamil Belediyesi tarafından giderildiğini dile getiren aileler, memnun olduklarını kaydettiler. Şehitkamil Belediyesi bünyesinde hizmet veren Gıda Bankası’nda dağıtılan yardımlar, Ramazan Bayramı öncesi tüm ailelere teslim edilmiş olacak.



“Ailelerimiz ramazan bayramını en güzel şekilde geçirecekler”

Mahallelerinden bir çok dar gelirli aileye kıyafet yardımının yanı sıra gıda yardımının da yapıldığını dile getiren Merveşehir Mahalle Muhtarı Adem Sekibağ, “Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu’nun önderliğinde sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini hep birlikte görüyoruz. Bu anlamda ‘insanı yaşat ki devlet yaşasın’ düsturuyla hareket den Şehitkamil Belediyemiz, Ramazan Ayı içerisinde binlerce ailemizin sorunlarına ortak olmaya çalıştı. Mahallemizde bulunan yüzlerce aileye gıda paketi dağıtımını gerçekleştirdi. Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala ise yine mahallemizde ikamet eden dar gelirli ailelerimizi evlerinden bizzat alarak, Gıda Bankası’ndaki giyim merkezine götürdü. Ailelerimiz burada hem kendileri için hem de çocukları için bayramlık kıyafetlerini, ayakkabılarını ve benzeri ürünleri ücretsiz bir şekilde aldılar” dedi.

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