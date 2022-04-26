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Suriyeli tek yumurta üçüzleri ilk defa Türkiye’de duymaya başladı Suriyeli üçüzler şifayı Türkiye’de buldu

İHA

Suriyeli tek yumurta üçüzleri ilk defa Türkiye’de duymaya başladı Suriyeli üçüzler şifayı Türkiye’de buldu

Sinirsel işitme rahatsızlığı nedeniyle doğuştan işitme kaybı olan Suriyeli tek yumurta üçüzleri, şifayı Gaziantep’te buldu. Üçüz kız kardeşlerin biyonik kulak ameliyatıyla tekrar duymaya başladığını söyleyen Dr. Abdulkerim Başaran, tedavisi süren kardeşlerin yaklaşık 3 hafta sonra ise işitme problemi tamamen biteceğini belirtti.
Suriye’nin İdlib kentinde dünyaya gelen tek yumurta üçüzleri Naya, Mira ve Maya Yahya, sinirsel işitme rahatsızlığı nedeniyle doğuştan işitme kaybı yaşıyordu. Yapılan sağlık taramalarında işitme kaybı netleşti. Aile bu hastalığın tedavisi için araştırmalarda bulundu. Ameliyatın Gaziantep Özel Hatem Hastanesinde başarıyla uygulandığı bilgisine ulaşınca Gaziantep’e getirilen üçüz kız kardeş, KBB Uzmanı Op. Dr. Abdulkerim Başaran tarafından Biyonik kulak ameliyatına alındı. Ameliyata alınan üçüz kız kardeş, Dr. Başaran’ın gerçekleştirdiği başarılı ameliyat sayesinde duymaya başlayacak.

3 hafta sonra tamamen duyacaklar
Ameliyattan 3 hafta sonra tamamen duymaya başlayacak olan Naya, Mira ve Maya taburcu edilirken anne Rim Yahya ile baba Firas Yahya’nın mutluluğu gözlerinden okundu. Zor ve riskli ameliyatı başarılı şekilde gerçekleştiren Dr. Başaran ise, “Kız çocuklarının hayatın başındayken böyle büyük bir sorunun üstesinden gelmeleri bizim açımızdan mutluluk verici” dedi.

“Biyonik kulak ameliyatına aldık”
Hastaların kendilerine Suriye’nin İdlib kentinden ulaştığını paylaşan Dr. Başaran, kardeşlerin doğuştan gelen bir işitme kaybının olduğunu söyledi. Kardeşlerin doğumun ardından dışardan gelen seslere yanıt vermediğinin görüldüğünü aktaran Dr. Başaran, “Şüphe üzerine yapılan ilk incelemelerde hastalarımızda sinirsel işitme kaybı tespit edilmiş. Biz de ilk olarak gerekli inceleme ve muayenelerini yaptık. İncelemelerin ardından hastalarımızı biyonik kulak ameliyatına ihtiyaçları olduğuna karar verdik. Biyonik kulak ameliyatı sayesinde hastanın kaybolmuş bir duyu organını tekrardan hastaya kazandırmaktayız. Böylelikle hastaların hayatına büyük bir artı katmaktayız. Çünkü işitmesi olmayan bireyler aynı zamanda zekâ olarak da yaşıtlarından geri kalmakta, bu da hasta ve ailesi açısından son derece üzücü bir durum. Düşünün mesela duymayan bir insanın tekrardan duymasını sağlıyoruz. Hasta, bir birey olarak tekrardan topluma katılıyor. Son derece özellikli ve ciddi sonuçları olan bir ameliyat türü” diye konuştu.

“Üçüzler hiç duymadıkları sesleri duymaya başlayacaklar”
Operasyonun başarılı geçtiğini, ameliyat sırasında yapılan testlerin sonucunun da olumlu olduğunu ve aynı zamanda operasyon sonrası çekilen filmlerde de cihazların yerinde olduğunun tespit edildiğini sözlerine ekleyen Dr. Başaran, “Hastalarımızın kulağına yerleştirdiğimiz cihazlar çalıştı. Üçüzlerin şu anda bir sorunu yok. Bundan sonra ki süreçte de hastaların eğitimi çok önemli. Çünkü hastalar hiç duymadıkları sesleri duymaya başlayacaklar. Bundan sonraki süreçte çok ciddi bir eğitim gerekiyor. Hastalara sesleri tanıtıp konuşmalarında yardımcı olacağız. 34 hafta sonra cihazları tam çalıştırıp sesleri duymalarını sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

“Kızlarım duyacak inşallah”
Ameliyatın başarılı geçmesinden dolayı doktora çok teşekkür ettiğini belirten Anne Rim Yahya, “Kızlarım inşallah bundan sonra duyacaklar” derken, hem hastaneden hem de doktordan çok memnun kaldıklarını aktaran baba Firas Yahya ise, “Ameliyat başarılı geçti. Bundan sonra kızlarım inşallah daha iyi olacak. Doktorumuzdan Allah razı olsun” şeklinde konuştu.

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