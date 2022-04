Gaziantep’te 4 ayda 150 sokak hayvanına yeni yuva bulundu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi, 2022 yılının ilk 4 ayında 968 sokak hayvanını ağırladı. Tedavi ve gözlem süreçlerini tamamlayanlardan 150 can dostu sahiplendirildi, diğerleri alındıkları doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

“Hayvan dostu şehir” anlayışıyla belediye hizmetlerini şehirdeki tüm canlılar için planlayan büyükşehir, sokaktaki can dostlarına sahip çıkmayı sürdürüyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 2022 yılının ilk çeyreğinde 968 sokak hayvanının gerekli tedavilerini tamamladı, aşılarını yaptı, kısırlaştırma işlemini gerçekleştirdi. Tedavisi biten hayvanlar çip takılarak alındıkları yaşam alanlarına tekrar bırakıldı.



Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanlığı barınağında yılın ilk 4 ayında 150 can da yeni yuvasına kavuştu. 20 yaşını dolduran ve bakım şartlarını yerine getiren vatandaşlara sıkı denetimler sonrası canlar teslim edildi. ALO 153 ve barınağa bizzat yapılan başvuruların ardından ekipler evlere giderek hayvanlar için özel alanlar, bahçe, bakım şartlarının uygunluğu gibi konuları titizlikle kontrol ediyor. Sahiplenme sonrası ilerleyen zamanda şartları sağlayamayan vatandaşlardan hayvanlar alınarak koşulları yerine getiren yeni yuvalarına götürülüyor.



“Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak biz bütün canların da belediyesiyiz”

Konu hakkında açıklamada bulunan Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, sahiplendirme ve barınakta hayvanlara yapılan bakım konularına değinerek, “Büyükşehir Belediyesi Köpek Rehabilitasyon Merkezimiz 2022 yılının ilk 4 ayında toplamda yeni 968 sokak hayvanını ağırladı. Bu misafir ettiğimiz hayvanlardan 150’sine tekrardan yuva bulduk, sahiplendirdik. Bunları sahiplendirirken de belli kıstaslar arıyoruz. Özellikle 20 yaşını doldurmuş olmak ve bakım için fiziki bahçe veya canlının kendine ait bir alanı olması gibi kriterlere bakıyor ona göre sahiplendiriyoruz. Büyükşehir Belediyesi’nin ayrıca şehrin 250 farklı yerinde besleme noktaları bulunuyor. Buralarda rutin olarak ekiplerimiz mama ve havaların ısınmasından dolayı bol miktarda su bırakıyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak biz bütün canlarında belediyesiyiz. Onlara hizmet vermekten çok memnun ve mutluyuz” dedi.



“Yeni barınak tedavilerin yapıldığı adres olacak”

Açıklamasında hayvanlar için sürekli yeni projeler üretildiğini söyleyen Özsöyler, “Burç Yazıbağ’da Türkiye’nin en büyük ve modern barınağı yapımı tamamlandı. Biz burayı bir tedavi merkezi olarak düşünüyoruz. Büyük miktarlarda hayvanları burada tutmayacağız. Burada gerekli olan tedavileri, kısırlaştırmaları, ameliyatlarını, kırık operasyonlarını yaptıktan sonra aldığımız noktalara ve sokağa geri bırakacağız. Yeni tesisimizde bütün ameliyatları yapabileceğimiz bir imkan var. Ayrıca Burç Ormanı içerisinde yeni Doğal Yaşam Merkezi yapıyoruz. 50 dönümlük alanda bütün hayvanlar doğal ortamlarındaki gibi yaşayabilecekler” diye konuştu.

