Şahin’den Kadir Gecesi mesajı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Fatma Şahin mesajında, “Hayatımıza sayısız güzellikler katan rahmet, bereket ve arınma mevsimi Ramazan'ın son günlerini yaşarken bir Kadir Gecesi'ne daha kavuşmanın sevinci içerisindeyiz” ifadelerini kullandı.

Başkan Şahin, Kadir gecesinde Kur’anı Kerim’in nazil olmaya başladığını da hatırlattığı mesajında, ''Kur'an'ı Kerim'in vahiy yoluyla Peygamberimiz Hz. Muhammed'e gönderilmeye başlandığı Kadir Gecesi'nde yapılan ibadetlerin bin aydan daha faziletli olduğu,yüce kitabımız olan Kur’anı Kerim’de anlatılmıştır. Rabbimizin engin rahmetiyle umut, bağışlanma ve huzur kapılarının açıldığı Kadir Gecesi, derin bir tefekkür ve samimi bir muhasebe ile bizi değerli kılan inanç ve ahlakı yeniden kuşanma zamanıdır. Bu mübarek gecenin vicdanlarımızı aydınlatmasını, gönüllerimizi huzur ve sükunetle doldurmasını, dualarımızı en güzel mertebede buluşturmasını temenni ediyorum. Kadir Gecesi'nin feyz ve bereketinden en güzel bir biçimde nasiplenmeyi, dua ve niyazlarımızın kabul olmasını, huzur, güven ve barış içinde Ramazan Bayramı'na kavuşmayı, topyekun insanlığın ve bilhassa İslam dünyasının geçmekte olduğu zorlu süreçten bir an evvel kurtulmasını temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.

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