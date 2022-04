Türkiye’de bir ilk: iklim krizine karşı eğitici mobil oyun Çocuklar ve gençlerin her biri birer iklim okuryazarı olacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) tarafından Türkiye’de ilk kez çocukların ve gençlerin dijital teknolojiyi kullanarak iklim değişikliğiyle mücadelede yeni çözüm önerileri geliştirmesi için oluşturulan 3 boyutlu “Eİklim” oyununun lansmanı yapıldı.

Büyükşehir Meclis Salonu’nda düzenlenen lansmanda, küresel iklim krizine yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla hayata geçirilen eğitici yönü yüksek “Eİklim” oyununun amaçları ve içeriği hakkında bilgi verildi. Oyunun içeriğinde yer verilen iklim değişikliğindeki etken ilkeler sayesinde Alfa ve Z kuşağının bilgilendirilerek gelecekte her birinin birer iklim okuryazarı olmasının hedeflendiği belirtildi.

Oyun detaylarının daha kalıcı bir şekilde aktarılması için katılımcılar arasında yer alan 6 öğrenci, sahneye çıkarak oyunu oynadı. Mobil cihazdan ana ekrana yansıtılan uygulama ile diğer katılımcılar içerik hakkında somut bilgiler elde etti.

Çocukların anlayabileceği yapıda kurgulandı

GBB Çevre Koruma, Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Daire Başkanlığı ile Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’na bağlı Bilişim A.Ş ortaklığında, Türkiye’nin öncü kadın iklim savunucularından Çevre ve Siyaset Bilimci Küresel Denge Derneği Başkanı Dr. Nuran Talu’nun katkılarıyla son halini alan Eİklim oyunu, mobil cihazlar için tasarlandı. Özellikle ilkokul öğrencilerini sürdürülebilir bir dünya için gerekli olan; enerji ve su tasarrufu, karbon ayak izi azaltımı, bisiklet kullanımının önemi, yeşil alan sistemlerinin güçlendirilmesi ve güvenli atık yönetimi gibi temel konu başlıkları hakkında bilgilendiren uygulama, aynı zamanda onları iklim krizine dair konunun nesnesi değil, öznesi haline getiriyor.

Temel ilkelerin çocukların anlayabileceği yapıda kurgulandığı oyunda her kullanıcının gelecekte birer iklim okur yazarı olması planlanıyor. Uygulama, App Store ve Google Play dijital mağazalarından ücretsiz olarak indirilebiliyor.

Şahin: “Siz, bizim iklim elçimiz olacaksınız”

Meclis Toplantı Salonu’nda düzenlenen lansmanda yaptığı konuşmada Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Eİklim oyunu sayesinde öğrencilerin kendilerine iklim hocalığı yapacağını belirterek, “Siz bizim iklim elçimiz olacaksınız. Siz bizleri geleceğe hazırlayacaksınız. Sizin bizim geleceğimizi korumanız için iklim konusunda tecrübeli olmanız gerekiyor. Çünkü dünyanın sürdürülebilirliği buna bağlı. İşte tam bunun için buradayız. Gaziantep, akıllı şehir, şampiyon şehir, uluslararası alanda büyük bir kategoriye ulaşmış bir şehir. Burada topyekün bir seferberlik gerekiyor. Bu da sizle başlıyor. Tek başına bir kişinin yapacağı şey çok az. 600 bin öğrencimiz var Gaziantep’te” dedi.

“Diğer belediyelere örnek olmak istiyoruz”

Oyunun başarılı bir şekilde öğrencilere tanıtıldığında diğer belediyelere örnek olacaklarını dile getiren Başkan Fatma Şahin, “Gazi şehrin çocukları liderdir, önderdir, her konuda örnektir. Bu konuda en mühim konudur. İşte tam bunun için size yaptığımız çalışmalarda karbon ayak izini ne artırıyor, neden biz havayı ısıtıyoruz, hangi davranışımız doğaya zarar veriyor, evde yaptığımız hangi küçücük dokunuşlar küresel ısınmayı ne kadar azaltacak, sera salınımı gazı nasıl azaltılacak gibi soruların cevabını bu uygulamayla göreceksiniz, tecrübe ederek eyleme geçireceksiniz. Böyle küçük dokunuşlarla dünyada ısınan havanın daha da ileri gitmesinin önüne geçeceğiz” ifadelerini kullandı.

Çevre ve Siyaset Bilimci Küresel Denge Derneği Başkanı Dr. Nuran Talu, Alfa ve Z kuşağının dijital dünyada yaşadığını dile getirerek, bu oyunda, iklim değişikliği ile mücadele, çevre koruma, çevre kirliliğinin önlenmesi, atık yönetimi, toprakların önemi, beslenme sorunları gibi konuların görüleceğini söyledi.

Lansmanın soru cevap kısmında oyun uzmanı çocuklar uygulamayı yapan yazılım uzmanlarına sorular sordu ve yapılması gereken özellikleri dile getirdi.

Programın ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, çocuklarla birlikte günün anısına fotoğraf çektirdi.

