Başkan Kadooğlu’ndan Ramazan Bayramı mesajı

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat ve Yağlı Tohumlar İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Kadooğlu mesajında, “İslam alemi olarak evveli rahmet, ortası mağfiret ve sonu kurtuluş olan mübarek Ramazan ayının ardından Ramazan Bayramı’na kavuşmanın huzurunu ve sevincini yaşıyoruz" dedi.

Bayramların gerek dinimizde gerekse de kültürümüzdeki önemli yerine değinen Başkan Kadooğlu, yayımladığı mesajda, "Bayramlar, dargınlık ve kırgınlıkların giderildiği, barış, sevgi ve kardeşlik duygularının dalga dalga toplumun tüm kesimlerine yayıldığı, birlik ve beraberliğimizin daha da güçlendiği özel günlerdir. Bayramlar aynı zamanda yardımlaşma ve dayanışma duygularının öne çıktığı toplumsal huzurumuza ve barışımıza önemli katkısı olan günlerdir. Bayramlarda hastaları, yaşlıları ve aile büyüklerini ziyaret ederek hayır dualarını almalı, çocukları sevindirmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, başta her türlü zorluğa ve olumsuzluğa rağmen dünyanın dört bir tarafına ihracat yaparak ülkemiz kalkınmasına katkı sağlayan ihracatçılarımız olmak üzere tüm Müslümanların mübarek Ramazan Bayramı’nı tebrik eder, bayramın bütün insanlığa barış ve huzur getirmesini yüce Allah’tan niyaz ederim" ifadelerine yer verdi.

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