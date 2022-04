Yetimlerin ve annelerinin sorunlarına ortak oldu Fadıloğlu, yetimlerle buluştu

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Yetim Koordinasyon Merkezi’nden yararlanan yetim anneleri ve çocuklarını evlerinde ziyaret etti. Yetim çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Fadıloğlu, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Ramazan Ayı’nda da ev ziyaretlerini sürdüren Şehitkamil Belediye Başkan Rıdvan Fadıloğlu, son olarak Aydıntepe Mahallesi’nde ikamet eden 5 çocuk annesi Zeynep Demir’in evine konuk oldu. Aile ile yakından ilgilenen Başkan Fadıloğlu, ailenin istek ve sıkıntılarını da dinledi. Fadıloğlu, sorunların giderilmesi adına ellerinden gelen gayreti göstereceklerini söyledi. Sohbet ortamında geçen ziyarette Başkan Fadıloğlu, çocuklarla da yakından ilgilendi.

Çocuklara çeşitli hediyeler sunan Başkan Fadıloğlu, eğitim durumlarıyla ilgili de kendilerinden bilgi aldı. Başkan Fadıloğlu, daha sonra Boyno Mahallesi’nde ikamet eden 1 çocuk annesi İhsan Ateş’in evine misafir oldu. Aile ile yakından ilgilenen Başkan Fadıloğlu, İhsan Ateş’in istek ve sıkıntılarını dinledi.



“Arkadaşlarım ile milletimizin hizmetindeyiz”

Ziyarette konuşan Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Ramazan Ayı münasebetiyle ev ziyaretlerimize devam ediyoruz. Bugün Zeynep Hanım’ın misafiriyiz. Annemiz, dört yavrumuz ile birlikte hayatını devam ettiriyor, çocuklarını yetiştirmek için elinden gelen gayreti gösteriyor. Bizim de Merhamet Eli Projemiz dahilinde arkadaşlarımız, ailemizle yakından ilgileniyorlar ve devamlı irtibat halindeler. Amacımız, huzur içerisinde toplumun her kesiminin daha rahat edebileceği bir ülkede hep birlikte yaşayabilmek. Onun için ekiplerimizin bir kısmı Vefa Hizmeti projesinde, bir kısmı Merhamet Eli Projesinde, bir kısmı sportif eğitim etkinliklerinde çalışmalarını sürdürüyorlar. Arkadaşlarım ile milletimizin hizmetindeyiz” şeklinde konuştu.



"Evimize neşe verdi"

Başkan Rıdvan Fadıloğlu’nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren 4 çocuk annesi Zeynep Demir ise, “Sağ olsun Başkanımız bugün bizleri evimizde ziyaret ederek mutlu etti. Başkanımız sürekli bizim yanımızda, her türlü sıkıntımızda yanımızda. Başkanımız her zaman bizim bir desteğimiz. Allah, hiçbir zaman Başkanımızı başımızdan eksik etmesin. Rabbim, hiçbir zaman Başkanımızı başımızdan eksik etmesin. Bugün de misafirimiz oldu, evimize neşe verdi” ifadelerini kullandı.

