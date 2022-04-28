TİM Sektör Kurulu Başkanı Kaplan’dan bayram kutlaması

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, Ramazan Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, yayımladığı mesajla tüm İslam aleminin Ramazan Bayramını kutladı. Mesajında İslam alemi olarak rahmet, mağfiret ve ilahi affın zirveye ulaştığı mübarek Ramazan Bayrama kavuşmanın huzuru ve mutluluğunu yaşadıklarını belirten TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, “Bolluk ve bereketin, rahmet ve mağfiretin zirveye ulaştığı Ramazan ayını geride bırakarak bayrama ulaşmanın sevincini yaşıyoruz. Bayramlar her yıl gelip geçen sıradan günler olmayıp, dargınlık ve küskünlüklerin giderildiği, barış, sevgi ve kardeşlik duygularının toplumun tüm kesimlerine yayıldığı, yardımlaşma ve dayanışma duygularının güçlendiği özel günlerdir. Bizler için önemli fırsatlar sunan bayramları anlamına uygun bir şekilde kutlamak, aile büyüklerimizi, yaşlıları ve hastaları ziyaret etmek, çocukları sevindirmek birlik ve beraberliğimizi güçlendirecek, toplumsal yaraların sarılmasını sağlayacaktır” ifadelerine yer verdi

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