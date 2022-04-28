Çıkmaz’dan Ramazan Bayramı mesajı

Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, bir mesaj yayımlayarak İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramını kutladı.

Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz mesajında, “Müslümanlar olarak birlik, beraberlik, sevgi, kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma duygularının yoğun olarak yaşandığı rahmet ve mağfiret ayı Ramazan’ın ardından bir Ramazan Bayramına daha kavuşmanın sevincini yaşıyoruz” ifadelerini kullandı. Bayramların, toplumun tüm kesimlerini birbiri ile kaynaştıran, birlik ve beraberliğimizin güçlenmesine önemli katkı yapan özel günler olduğuna dikkat çeken Mehmet Çıkmaz mesajında, “Bayramlar paylaşma ve dayanışma günleridir. Ramazan Bayramında başta aile büyüklerimizi, akrabalarımızı, sevdiklerimizi, komşularımızı, hastaları ve bilhassa da yaşlıları unutmamalıyız. Onların ziyaret ederek, yanlarında olduğumuzu, mutluluklarını ve dertlerini paylaşmaya hazır olduğumuzu göstermeli, dualarını almalıyız. Ne yazık ki, bu yıl da dünyanın dört bir tarafında savaşların, akan gözyaşlarının gölgesinde Ramazan Bayramına giriyoruz. Dünyada yaşanan olumsuzlukları görünce, birlik ve beraberliğimizin, ülkemizin bölünmez bütünlüğünün ne kadar önemli olduğunu daha iyi anlıyoruz. Ülkemizi her alanda daha ileriye taşımak için birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirerek, daha çok çalışmalı ve üretmeliyiz. Bu vesile ile ihracatçılarımızın ve tüm Müslümanların mübarek Ramazan Bayramını tebrik eder, bayramın insanlığa huzur, barış ve kardeşlik getirmesini Cenabı Allah’tan dilerim” ifadelerine yer verdi.

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