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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GAHİB Başkanı Kaplan'dan Ramazan Bayramı mesajı

İHA

GAHİB Başkanı Kaplan'dan Ramazan Bayramı mesajı

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.
Başkan Kaplan mesajında, bayramın önemine vurgu yaparak, "Müslümanlar olarak on bir ayın sultanı olan ve aynı zamanda rahmet, mağfiret ve bereket ayı olarak nitelendirilen Ramazan ayından sonra bir Ramazan Bayramı’na daha kavuşmanın sevincini ve heyecanını yaşıyoruz" ifadelerini kullandı. Bayramların her türlü küskünlüğün, kırgınlığın unutulduğu, yardımlaşma ve dayanışmanın üst seviyelere çıktığı günler olduğunu vurgulayan Başkan Abidin Kaplan, "Hem inancımızda hem de kültürümüzde önemli yeri bulunan bayramları anlamına uygun bir şekilde kutlamalıyız. Bunun için kırgınlıklara ve küskünlüklere son vermeli, yaşlılar, hastalar ve aile büyükleri ziyaret edilmelidir. Ayrıca bayram demek paylaşmak demektir. Herkes imkânları ölçüsünde çevresindeki ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunmalı, onların gönüllerini kazanmalıdır" ifadelerine yer verdi.
Tüm İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı’nı kutlayan GAHİB Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, açıklamasının devamında, "Dünyanın birçok bölgesinde savaşların devam ettiği, mazlumlara yönelik baskı ve zulümlerin sürdüğü bir dönemde Ramazan Bayramı’nı kutluyoruz. Tüm İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı’nı kutlarken, bayramın insanlığa huzur, barış ve kardeşlik getirmesini dilerim” denild.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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