İKA, yüksek teknoloji üretim desteği verecek

İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA), bölge sanayisinin orta ve yüksek teknoloji dönüşümünü destekleyecek.

İKA Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz, Gaziantep, Adıyaman ve Kilis’te ileri teknoloji üretecek firmalara ihtiyaçlarına yönelik finans, ArGe ya da danışmanlık desteği vereceklerini açıkladı. Destek için başvurular 9 Mayıs’a kadar sürecek.

İpekyolu Kalkınma Ajansı, Türkiye’nin dışa bağımlılığı olduğu orta ve yüksek teknoloji ürünlerin yerli olarak üretilmesi için firmalara destek verecek. Öncelikli 20 ürün belirleyen Ajans, orta ve yüksek teknoloji seviyesinde ürünler üretilmesi, savunma ve medikal sanayi gibi yüksek teknoloji içeren alanlarda Türkiye’nin ihtiyaçlarına cevap verir hale gelebilmesini hedefliyor.

Ajans Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz, bölgenin lokomotif kenti Gaziantep’in ayakkabı, halı, gıda, iplik, tekstil, makinemetal alanlarında ülkemizde rekabet avantajını elinde bulunduran illerden biri olduğunu söyledi. Gaziantep’in bu rekabet gücünü orta ve yüksek teknoloji üretimiyle uluslararası düzeyde artırmayı hedeflediklerini söyleyen Akyılmaz, şimdi de bu amaçla Orta ve Yüksek Teknoloji Yatırım Destekleri programıyla sanayicileri orta ve yüksek teknoloji ürün üretmeye teşvik ettiklerini belirtti.

20 ürün belirlendi

Akyılmaz, şunları kaydetti, “Ön talep toplama çağrısına çıktık. Çağrıda yaptığımız analizlerde ülkemizin dışla bağımlı olduğu ürünlerin listesini yayınladık ve 20’ye yakın ürün belirledik. Bunların bir kısmının ön fizibiliteleri de var. Gelişen dünya ölçeğindeki küresel rekabette artık teknolojik ürünler fark oluşturuyor. Bizim de burada bunu başarmamız gerekiyor. Potansiyel de var. Sanayicilerimiz de istiyor. Biz de devletimizin imkânları ile onlara omuz vermek istiyoruz”.

İhtiyaç ve taleplere göre destek verilecek

Bölgenin orta ve ileri teknoloji üretim potansiyeline sahip olduğunu ifade eden Akyılmaz, programda ihtiyaç ve taleplere göre destek vereceklerini anlattı. Akyılmaz, “Sanayicilerimiz bunların dışında yeni ürün üretmek isterlerse onlara devlet destekleri sağlamak istiyoruz. Bunun için de yatırımcılarımıza firmalarımıza ne tür devlet desteklerine ihtiyaç duyduklarını bizzat kendilerine soruyoruz. Onlardan gelen taleplere göre biz orta ve tüksek teknoloji ürün üretimi için bir mali destek programı tasarlayacağız. Bir nevi sahadaki sesi dinleyerek sanayicilerin ihtiyaç ve taleplerinde göre onlara cevap verecek bir mali destek programı tasarlayacağız. Bu finansman maliyeti desteği de, faizsiz kredi ya da hibe şeklinde de olabilir. Finans desteğinin yanı sıra sanayici Ar Ge veya danışmanlık desteği, ortak, şirket evliliği de isteyebilir. Sanayici sorunu en iyi kendisi bilir. Biz de proaktif davranıp onların çözüm odaklı talepleri ihtiyaçlarını tespit edip ona göre destek sağlayacağız. Bu desteklerin de yerini bulmasını hedefliyoruz” diye konuştu.

Akyılmaz, başvuruların ika.org.tr adresi üzerinden 9 Mayıs’a kadar devam edeceğini de sözlerine ekledi.

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