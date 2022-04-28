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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GAÜN’de Kut'ül Amare Zaferi paneli

İHA

GAÜN’de Kut'ül Amare Zaferi paneli

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi ile GAÜN Fen Edebiyat Fakültesi tarafından hazırlanan Kut'ül Amare Zaferi Paneli GAÜN Fen Edebiyat Fakültesi Ömer Asım Aksoy Konferans Salonunda gerçekleşti.
GAÜN Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yunus Emre Tansü’nün moderatörlüğünü yaptığı panele Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Mehmet Bozaslan ve GAÜN Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Fadime Tosik Dinç konuşmacı olarak katıldı.
Programın açılışında konuşan Doç. Dr. Yunus Emre Tansü, Kut´ül Amare’nin Birinci Dünya Savaşı'nın temel muharebelerinden biri olarak kabul edildiğini belirterek, “Kut´ül Amare 29 Nisan 1916 tarihinde Osmanlı Ordusunun Irak'ın Kut bölgesinde İngilizlere karşı kazandığı büyük bir zaferdir. Aynı zamanda İngiliz ordusunun tarihte yaşadığı en büyük hezimettir. Bölgede general, subay, er olmak üzere 13 binin üzerinde İngiliz askeri esir alınmıştır” şeklinde konuştu.
Konuşmasında katılımcılara Türk tarihinin saklanan zaferlerinden Kut’ül Amare’nin gelişim serüveni hakkında bilgi veren Dr. Mehmet Bozaslan ise, “Osmanlı Ordusu'nun Irak'ın Kut bölgesinde İngilizlere karşı kazandığı büyük zaferin üzerinden 106 yıl geçti. Osmanlı Devleti’nin İngilizlere karşı en büyük zaferlerinden Kut’ül Amare, zor şartlar ve imkânsızlıklar içerisinde, tarihteki önemli başarıları arasında yer alıyor” dedi.
Kut'ül Amare Kuşatması’nın amacının, İngiltere’nin Irak Bölgesine yaptığı harekatı sonlandırmak ve Şattülarap bölgesini tekrar alarak cepheyi kapatmak olduğunu aktaran Dr. Öğr. Üyesi Fadime Tosik Dinç, “Kut'ül Amare’da büyük bir zafer elde ediliyor ancak devamı gelmiyor. Bölgedeki birlikleri Enver Paşa İran Bölgesine kaydırıyor. İngiltere ise bölgeye çok ciddi birlik yığıyor. Akabinde Bağdat düşüyor. Türk Kuvvetleri Musul’a çekiliyor. Mondros Mütarekesi’ne kadar devam edecek bir duruşu vardır. Kut'ül Amare büyük bir başarıdır ama sonuçları alınamamıştır” diye konuştu.

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