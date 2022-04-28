Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) tarafından bu yıl 3’üncüsü düzenlenecek olan ‘Gaziantep’te Hasat Mevsimi’ temalı geleneksel fotoğraf yarışmasının startı verildi.

15 Kasım 2022 tarihine kadar devam etmesi planlanan ödüllü fotoğraf yarışmasına Türkiye genelinden çok sayıda amatör ve profesyonel fotoğraf sanatçısının katılması bekleniyor. GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, pandemi nedeniyle iki yıldır ara verilen ‘Gaziantep’te Hasat Mevsimi’ konulu ulusal fotoğraf yarışmasının yeni hasat sezonu öncesi startını verdiklerini açıkladı.



Gaziantep’in zengin tarım ürünlerini tanıtmak, bu ürünlerin geleneksel yöntemlerle hasat edilmesi, işlenmesi ve mamul madde haline getirilmesini fotoğraf kareleriyle geleceğe taşımak amacıyla her yıl tarımı merkezine alan fotoğraf yarışması düzenlediklerini kaydeden Akıncı, sanatın doğa ve emekle buluştuğu yarışmaya 15 Kasım 2022 tarihine kadar Türkiye genelinden tüm fotoğraf tutkunlarının katılım sağlayabileceklerini söyledi.



Sadece Gaziantep’te çekilen tarım fotoğrafları değerlendirilecek

Fotoğraf yarışmasında sadece Gaziantep il sınırları içerisinde çekilen hasat fotoğraflarının değerlendirilmeye alınacağını kaydeden GTB Başkanı Akıncı, “Bereketli geçmesini beklediğimiz yeni bir hasat sezonuna merhaba demeye hazırlanıyoruz. Üreticilerimizin tarladaki hasat coşkusuna ortak olmak ve coğrafi işaretli ürünlerimizin geleneksel yöntemlerle hazırlanışına tanıklık etmek için ‘Gaziantep’te Hasat Mevsimi’ temalı ödüllü fotoğraf yarışmamızın bu sene 3’üncüsünü 25 Nisan tarihi itibariyle resmen başlatmış bulunuyoruz. Yarışmamızda coğrafi çekim alanımız sadece Gaziantep il ve ilçeleriyle sınırlı ama katılımcılarımız açısından tüm Türkiye’ye açığız. Katılım şartlarına uyan ülkemizin tüm illerinden amatör veya profesyonel fotoğraf sanatçılarımız şehrimize gelerek yarışmaya gönül rahatlığıyla katılabilirler. Yaklaşık 7 ay gibi uzun bir hasat dönemini kapsayacak şekilde planlanan yarışmamız, katılımcılarımıza hem Gaziantep'in doğal güzellikleri arasında eşsiz bir yolculuğa çıkma imkanı hem de üreticilerimizin alın terinin karşılığı olan hasat sevincine ortak olma fırsatı sunacak. Topraktan objektiflere yansıyan tarım ürünlerimizin en güzel kareleri aynı zamanda şehrimiz adına çok özel bir fotoğraf arşivi de oluşturacak" dedi.



Başvurular web sitesi üzerinden

Gaziantep'te üretilen ürünlerin ekimi, işlenmesi ve hasadını konu edinen yarışmaya iştirak edecek katılımcılara kolaylık ve zaman kazandırmak açısından eserlerin Gaziantep Ticaret Borsası’nın resmi web sitesi gtb.org.tr adresi üzerinden kabul edileceğini vurgulayan Akıncı CD, DVD veya posta yoluyla yapılacak müracaatların ise kabul edilmeyeceğini ifade etti.



Dereceye girenlere ödül

Akıncı, ayrıca seçici kurulun belirleyeceği sonuçlara göre dereceye girenlere çeşitli altın ödüllerinin takdim edileceğini ve yarışmayla ilgili tüm detaylı bilgilerin ise GTB sosyal medya hesapları üzerinden belirli zaman aralıkları içerisinde tekrarlar halinde duyurulacağını sözlerine ekledi.

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