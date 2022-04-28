Evinin önünü temiz tutana hijyen seti hediye Şahinbey’de temizlik seti dağıtımı başladı

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde evinin önünü temiz tutan vatandaşlara içinde temizlik ve hijyen ürünlerinin bulunduğu set dağıtıldı. Temiz bir Şahinbey ve Gaziantep için çalıştıklarını söyleyen Başkan Mehmet Tahmazoğlu, öğrencilerle birlikte sokakta çöp topladı.

Gaziantep’te evinin önünü temiz tutan vatandaşlara jest yapan Şahinbey Belediyesi, hijyen ve temizlik seti dağıttı. Toplam 2 bin aileyi kapsayan dağıtım kampanyası Barak Mahallesi’nde Mehmet Bozan Ortaokulu’nda düzenlenen programla start aldı. Öncelikle ortaokulda öğrencilerle bir araya gelerek öğrencilere temizliğin önemini anlatan Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, ardından mahallede kapı önü temiz olan evlere set hediye etti. Renkli görüntülere sahne olan temizlik seti dağıtımında Başkan Tahmazoğlu, öğrencilerle birlikte sokakta çöp topladı.



“Temizlik mahalleye yayılmalı”

Programda konuşan Okul Müdürü Sermest Genç, okulun sınıf ve bahçelerinden başlayarak temizliği sürekli yaptıklarını söyledi. Temizliğin sadece okulla sınırlı kalmaması gerektiğini kaydeden Genç, “Temizlik mahallemize de yayılmalıdır. Bunu da Şahinbey Belediyesi Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nun öncülüğünde yapacağız. Bundan önce temiz sınıf ve okul projeleri oluyordu. İnşallah bundan sonra temiz mahalle projesini de gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.



“Evinin önünü temiz tutana temizlik seti”

Herkesin kapısının önünü temiz tutması durumunda bütün şehrin tertemiz olacağını ifade eden Başkan Tahmazoğlu ise Şahinbey Belediyesi’nin “En güzel temizlik kirlenmemektir” sloganını hatırlattı. Temizliği yaygınlaştırmak için okullarda temizlik ve geri dönüşüm kampanyaları yaptıklarını aktaran Tahmazoğlu, “Şimdi de mahallelerde kapısının önünü temiz tutan, süpüren ve yıkayan ablalarımıza temizlik hijyen seti veriyoruz. Onları ödüllendirip teşekkür ediyoruz. Allah onlardan razı olsun. Biz tertemiz bir Şahinbey, pırıl pırıl bir Gaziantep istiyoruz. Çünkü bir insan bir şehre geldiğinde önce temizliğine bakıyor. Şehrimiz her alanda güzel. Temizlik noktasında da çok mesafe aldık. Bu konuda bize destek olan ev hanımlarına, çocuklara, öğrencilere, öğretmenlere ve destek olan herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Temizlik seti dağıtımının ardından Başkan Tahmazoğlu, sokakta çöp toplayan öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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