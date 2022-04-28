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Fuat Oktay: Yuvarlak masa etrafında senaryo yazıyorlar

DHA

Fuat Oktay: Yuvarlak masa etrafında senaryo yazıyorlar


Kadir GÜNEŞAhmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, 6 muhalefet partisinin toplantıları ile ilgili, "Biz, Türkiye´yi geliştirmenin, kalkındırmanın mücadelesini veriyoruz. Muhalefet ise bir yalan perdesiyle tüm icraatlarımızın üstünü örtme yönünde beyhude bir çaba içerisindedir. CHP´si, HDP´si, İYİ Partisi her gün bir başka senaryo ile bir başka tiyatroyu gündem sahnesinde sergilemektedir" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gaziantep´te şehit ve gazi aileleri ile iftar yemeğinde bir araya geldi. Bir restoranda gerçekleşen programa Fuat Oktay´ın yanı sıra, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Komutanı Hidayet Arıkan, kamu ve kurum müdürleri ile şehit ve gazi aileleri katıldı.
`HERGÜN BAŞKA BİR TİYATRO SERGİLİYORLAR´
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, her gün Türkiye´yi tüm illeri ve ilçeleriyle geliştirmenin, kalkındırmanın mücadelesini verdiklerini belirterek, "Muhalefet ise bir yalan perdesiyle tüm icraatlarımızın üstünü örtme yönünde beyhude bir çaba içerisindedir. CHP´si, HDP´si, İYİ Partisi her gün bir başka senaryo ile bir başka tiyatroyu gündem sahnesinde sergilemektedir. Senaryoları yuvarlak masa etrafında toplandıkları o suni toplantılarda mı yazıyorlar, gizli ortaklarından mı sipariş ediyorlar, rüyalarında mı görüyorlar bilemeyiz. Ama şunu biliyoruz ki milletimiz bu oyunlara gelmez. İşte Enerji Bakanlığımız açıkladı. Kılıçdaroğlu´nun evini ziyaret edip, elektiriği kesik diye lanse ettiği vatandaşın aslında elektriğinin kesik olmadığı ortaya çıktı" dedi.
`PKK´NIN DAĞ KADROSUNDAN ELİ KANLI TERÖRİSTİ İŞE SOKMUŞLAR´
Fuat Oktay, İstanbul Büyükşehir Belediyesi´nin ısrarla teröristlere maaş bağladığını reddettiğini ancak PKK´nın dağ kadrosundan eli kanlı teröristi getirip belediyede işe soktuklarını söyleyerek, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi ısrarla teröristlere maaş bağladığını reddediyordu. Gördünüz PKK´nın dağ kadrosundan eli kanlı teröristi getirip Belediye´de işe sokmuşlar. Muhalefetin kendi söylediği yalanına inanan patolojik hali, Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 'mitomani' hastalıklarının gittikçe nüksettiğini gösteriyor. Şifayı mübarek ramazan vesilesiyle doğrulukta bulmalarını diliyorum. Yüzyıllardır ticarette güvenin, sosyal hayatta eminliğin ve dik duruşun simgesi olmuş Gaziantep´ten kendilerine çağrıda bulunuyorum. Artık sahtelikten kurtulup, milletin gerçeklerini kabul edin. Anadolu´nun irfanını, insanımızın ferasetini hafife almayın. Cumhurbaşkanımıza 3-5 kendini bilmezin savurduğu tehditler ve çırpınışlar; kendilerini bekleyen siyasi hezimetin farkında oldukları içindir. Milletin iradesiyle seçtiği, dünya mazlumlarının umudu olan Cumhurbaşkanımızı kimse hadsiz şekilde diline dolayamaz, adını ağzına alamaz. Bu hadsizliği de kesinlikle sineye çekmiyoruz'' ifadesini kullandı.
`YARGININ KARARINA HER KURUM SAYGI DUYMAK ZORUNDADIR´
Fuat Oktay, Gezi parkı davası sanıkları ve Osman Kavala hakkında verilen kararla ilgili, Türkiye´nin bir hukuk devleti olduğunu ve bağımsız yargının verdiği karara herkesin saygı duyması gerektiğini söyledi. Oktay, "Türkiye bir hukuk devletidir ve bağımsız yargının verdiği hükümlere içeriden, dışarıdan herkes ve her kurum saygı duymak zorundadır. Biz milletimizin değerlerinin hiçe sayılmasına ve kandırılmasına asla müsâmaha göstermedik, göstermeyiz. 20 yıldır nasıl milletimizle gönül gönüle, yürek yüreğe yürüdüysek geleceğe de yine bu şekilde birlik, beraberlik içinde yürüyeceğiz´´ diye konuştu.
`İŞİMİZ, MİLLETE HİZMET´
Fuat Oktay, Türkiye´nin dört bir yanında mega projeler ile millete hizmet götürdüklerini belirterek, Türkiye´nin vizyonuna hep birlikte sahip çıkılması gerektiğinin altını çizdi. Köprüler, barajlar, yollar, havalimanları ve hastanelerin birer birer hizmete açıldığını vurgulayan Oktay, Gaziantep ile ilgili yatırımlardan da bahsederek, sözlerini şöyle tamamladı:
"Bir taraftan sınırlarımızda istikrarın sağlanması için hem sahada hem masada gayret sarfediyoruz. 81 ilimizin tamamında yatırımlar durmaksızın yükseliyor. Gaziantep, potansiyeli ve üretkenliğiyle kalkınma hamlemizden en çok istifade eden illerimizin başında geliyor. Yüz yıl önce şanlı bir direnişle destan yazan Gaziantep, bugün de başta sanayisiyle, tarımıyla, üretimiyle tarih yazmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz Aralık ayında Antep´te toplam yatırım bedeli 15 milyar lirayı bulan 300 yeni fabrikanın açılışını gerçekleştirmişti. Gaziantep´e söz verdiğimiz 6 millet bahçesinden 4´ünü bitirip bu güzel şehrimize kazandırdık. Eski stat yerine yapılan millet bahçemizin inşası hızla sürüyor. TOKİ eliyle Gaziantep´te adeta şehir içinde şehirler kurduk; 5 binden fazla konutun yapımı devam ediyor. En çok beklenen projelerden biri Gaziray´da sona yaklaştık, inşallah önümüzdeki aylarda hizmet vermeye başlayacak. Son 20 yılda yaptığımız sulama tesisleriyle şehrimizdeki 200 bin dekardan fazla zirai araziyi sulamaya açtık, inşaat safhasındaki 8 yeni sulama tesisiyle bu sayıyı 300 bin dekarın üzerine çıkaracak Gaziantep´in bereketine bereket katacağız." (DHA)
 DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ,Ahmet ATMACA
2022-04-28 21:47:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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