GAİB Koordinatör Başkanı Kileci’den Ramazan Bayramı mesajı

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Mesajında, bayramların geleneksel değerlerimizi hatırlatan ve yaşatan günler olduğuna değinen Ahmet Fikret Kileci, “İslam âlemi olarak bir Ramazan Bayramı’na daha kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Özellikle altını çizmek isterim ki bayramı bayram yapan yegane unsur sevdiklerimizle geçireceğimiz sağlıklı zamanlardır. Son yıllarda hepimizin bunu çok iyi idrak ettiğini düşünüyorum. Çevremizdekilerle aramıza mesafe koyan salgının etkilerinin hafiflediğinin müjdesiyle, sevdiklerimize korkmadan sarılacağımız ve hasret gidereceğimiz bir bayram yaşayacağımızı ümit ediyorum” şeklinde konuştu.

Başkan Kileci, mesajının devamında, “Büyüklerimizin unutulmadığı, küçüklerimizin sevindirildiği ve geleneklerimizin yaşatıldığı, kırgınlıkların unutulduğu, birlik ve beraberliğimizin pekiştiği bir bayram olmasını diliyorum. Ayrıca, çok şey borçlu olduğumuz, ülkemizin huzuru ve vatanımızın bütünlüğü uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, şehit ailelerimiz, gazilerimiz ve yakınlarına şükranlarımı sunuyorum. Son olarak ise bölgemizin saygıdeğer ihracatçıları ve aileleri başta olmak üzere aziz milletimizin ve bütün İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı kutluyor, tüm insanlığa sağlık, mutluluk, barış ve bolluk getirmesini temenni ediyorum” dedi.

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