Pandemi etkisini yitirdi, bayram öncesi baklavaya talep patladı Günlük 30 ton olan üretim kapasitesi yüzde yüz artışla 60 tona yükseldi Baklavada fiyat arttı talep azalmadı Gaziantep baklavası, 81 il ile dünyanın pek çok ülkesine kargo ile gönderiliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pandemi etkisini yitirdi, bayram öncesi baklavaya talep patladı Günlük 30 ton olan üretim kapasitesi yüzde yüz artışla 60 tona yükseldi Baklavada fiyat arttı talep azalmadı Gaziantep baklavası, 81 il ile dünyanın pek çok ülkesine kargo ile gönderiliyor

İHA

Ramazan Bayramı'na günler kala Gaziantep'teki baklavacılarda vardiya çifte dönerken, pandeminin etkisini yitirmesi ve eski bayramlara dönüş sinyaliyle talebe yetişebilmek için üretimde yüzde yüzlük artış yaşandığı öğrenildi. Gaziantep Baklavacılar Odası Başkanı Abdulkadir Katmerci günlük 30 ton olan üretim kapasitesinin yüzde yüz artışla 60 tona yükseldiğini açıklarken, Antepsan Baklava Ustası Ömer Kozan ise iki ekiple çift vardiya çalışarak üretimi 34 katına çıkardıklarını ifade etti.

Pandemi etkisini yitirdi, bayram öncesi baklavaya talep patladı Günlük 30 ton olan üretim kapasitesi yüzde yüz artışla 60 tona yükseldi Baklavada fiyat arttı talep azalmadı Gaziantep baklavası, 81 il ile dünyanın pek çok ülkesine kargo ile gönderiliyor

Ramazan Bayramı’na günler kala Gaziantep’teki baklavacılarda vardiya çifte dönerken, pandeminin etkisini yitirmesi ve eski bayramlara dönüş sinyaliyle talebe yetişebilmek için üretimde yüzde yüzlük artış yaşandığı öğrenildi. Gaziantep Baklavacılar Odası Başkanı Abdulkadir Katmerci günlük 30 ton olan üretim kapasitesinin yüzde yüz artışla 60 tona yükseldiğini açıklarken, Antepsan Baklava Ustası Ömer Kozan ise iki ekiple çift vardiya çalışarak üretimi 34 katına çıkardıklarını ifade etti.
Türk mutfağının en önemli tatlıları arasında yer alan ve adı Gaziantep ile özdeşleşen baklava üretiminde Ramazan Bayramı öncesi yoğunluk had safhaya çıktı. Son üç yılda özellikle şehirlerarası ve uluslararası kısıtlamaların etkisiyle pandemi gölgesinde geçen bayramlar nedeniyle satışları düşen baklavacılar, artan fiyatlara rağmen bu bayram pandeminin de etkisini yitirmesiyle satışlarda ve talepte patlama yaşandığını söyledi. Gaziantep Lokantacılar, Kebapçılar, Pastacılar Tatlıcılar ve Baklavacılar Odası Başkanı Abdulkadir Katmerci günlük 30 ton olan üretim kapasitesinin yüzde yüz artışla 60 tona yükseldiğini söylerken, Antepsan Baklava Ustası Ömer Kozan ise 50 kişilik ekibi 120 kişiye çıkararak günlük üretimi 34 katına yükselttiklerini ifade etti.

Yapımı oldukça meşakkatli
İmalathanelerde baklava hamurunu merdanelerle adeta kağıt inceliğinde açan ustalar, açtıkları yufkaları Antep fıstığı ve sadeyağ ile harmanlayıp odun ateşiyle harlanan taş fırınlarda pişiriyor. Fırınlarda pişen baklavalar, şerbetle buluştuktan sonra ise yemeye hazır hale geliyor. Meşakkatli aşamalardan geçen Gaziantep baklavası, Ramazan Bayramı’nda ağızları tatlandırmak üzere Gaziantep’ten Türkiye’nin 81 ili ile dünyanın pek çok ülkesine kargoyla gönderiliyor.

“Çift vardiya çalışarak üretimi 34 katına çıkardık"
Son yıllarda pandemi gölgesinde geçen bayramlarda satışların düşük olduğunu ama bu bayram pandeminin etkisini yitirmesiyle satışlarda ve talepte patlama yaşandığını söyleyen Antepsan Baklava ustası Ömer Kozan, “Ramazan Bayramı’na günler kala baklavaya olan talepte yüzde 90100 oranında artış var. Özellikle son 3 yılda pandemi gölgesinde çok zor süreçler ve bayramlar yaşadık. Bu bayram biraz pandeminin de etkisini yitirmesiyle eski bayramlara dönüş sinyalleri olunca baklavaya olan talepte de artış oldu. Yaşanan talep patlamasıyla biz de 50 kişilik ekibimizi 120 kişiye çıkardık. Normal bir zamanda biz firma olarak günlük ortalama 200 tepsi baklava üretimi yaparken, bu günlerde bu miktar 500600 tepsilere yükseldi” ifadelerini kullandı.

"Baklavayı 81 il ile dünyanın pek çok ülkesine kargo ile gönderiyoruz"
Gaziantep baklavasını Türkiye’nin 81 ili ile dünyanın pek çok ülkesine kargo ile gönderdiklerini de aktaran Kozan, “Gaziantep’te ürettiğimiz baklavaları Türkiye’nin 81 ili ile dünyanın pek çok ülkesine gönderiyoruz. Özellikle Amerika, Dubai, İsviçre, Norveç ve Ortadoğu ülkelerinden yoğun talep var. Biz de ekip olarak bu talepleri yetiştirmeye çalışıyoruz. Türkiye’de de 81 kente kargo ile baklava gönderebiliyoruz. İstanbul, Ankara ve İzmir’e günübirlik kargo, diğer illere de vatandaşların talebine göre kargo yada otobüslerle gönderim yapıyoruz” şeklinde konuştu.

“Fiyat arttı, talep azalmadı”
Son zamanlarda yan ürünlerde artan fiyatlar nedeniyle baklava fiyatlarında da bir artış olduğunu açıklayan baklava ustası Ömer Kozan, “Baklava fiyatlarında son dönemlerde biraz artış oldu ama bu artışa rağmen baklavaya olan talep pandeminin de etkisini yitirmesiyle arttı. Şuan normal baklavanın kilosu 220 liradan başlıyor. Bunun dışında şöbiyet, dolama, midye gibi baklava çeşitlerine göre fiyatlar 360 liraya kadar çıkıyor. Son yıllardaki ekonomik krize rağmen baklavaya ilgi yüksek. Çünkü insanlar pandemiden sonra aile, eş, dost ve akrabalarıyla dolu dolu kalabalık bayramları özledi. Bu da satışları arttırdı” dedi.

"Günlük 30 ton olan üretim kapasitemiz yüzde yüz artışla 60 tona yükseldi"
Gaziantep Lokantacılar, Kebapçılar, Pastacılar Tatlıcılar ve Baklavacılar Odası Başkanı Abdulkadir Katmerci ise kentteki baklava üretim kapasitesinin bayrama günler kala 30 tondan 60 tona çıkarıldığını söyleyerek, "Son iki yıl pandemi nedeniyle şehirlerarası ve uluslararası kısıtlamaların etkisiyle baklavayı ihraç da edemiyordu, şehirlerarası gönderim de çok yapamıyorduk. Bu yıl yasakların kalkması ve pandeminin etkisini yitirmesiyle günlük 30 ton olan üretim kapasitemiz yüzde yüz artışla 60 tona yükseldi. Satışlarımızda da yüzde yüzlük artış var. Girdi maliyetlerinin artması nedeniyle baklava fiyatları da yükseldi ama bu talebi düşürmedi, baklavaya talep oldukça iyi durumda" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Araban'da geleneksel bayram lezzeti: Kömbe Bayram kömbeleri taş ocaklarda, iki sac arasında pamuk çalısı ile pişiriliyor
YEREL HABERLER Araban'da geleneksel bayram lezzeti: Kömbe Bayram ...
Gaziantep'te 54 bin 760 adet kaçak makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te 54 bin 760 adet kaçak makaron ele ...
GAÜN Çocuk Hastanesi’nde bağışıklık sistemi yetmezliğine dikkat çekildi
YEREL HABERLER GAÜN Çocuk Hastanesi’nde bağışıklık sistemi ...
Uluslararası Küresel Güvenlik Konferansı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Uluslararası Küresel Güvenlik Konferansı ...
GAİB Koordinatör Başkanı Kileci’den Ramazan Bayramı mesajı
YEREL HABERLER GAİB Koordinatör Başkanı Kileci’den Ramazan Bayramı ...
‘GAİB'de başkanlar kurulu toplandı Ahmet Fikret Kileci yeniden koordinatör başkan “Ülkemiz, bölgemiz ve birliğimiz için çalışmaya devam edeceğiz”
YEREL HABERLER ‘GAİB'de başkanlar kurulu toplandı Ahmet Fikret ...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Milli silahları geliştirmeseydik, bugün rahat olamazdık" Cumhurbaşkanı Yardımcısı gençlerle buluştu, türkü söyledi
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Milli silahları ...
Fuat Oktay: Yuvarlak masa etrafında senaryo yazıyorlar (2)
YEREL HABERLER Fuat Oktay: Yuvarlak masa etrafında senaryo ...
Fuat Oktay: Yuvarlak masa etrafında senaryo yazıyorlar
YEREL HABERLER Fuat Oktay: Yuvarlak masa etrafında senaryo ...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: “İBB PKK’nın dağ kadrosundan eleman getiriyor"
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: “İBB PKK’nın dağ ...
SANKO Üniversitesi’nde Ramazan Bayramı kutlaması SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Dağlı: “Her geçen gün büyüyen ve gelişen ekibimizle bayrama kavuşmanın coşkusunu yaşıyoruz”
YEREL HABERLER SANKO Üniversitesi’nde Ramazan Bayramı ...
Evinin önünü temiz tutana hijyen seti hediye Şahinbey’de temizlik seti dağıtımı başladı
YEREL HABERLER Evinin önünü temiz tutana hijyen seti ...
Gaziantep'te hırsızlık şüphelisi 14 şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te hırsızlık şüphelisi 14 şahıs tutuklandı
GTB, ‘Gaziantep’te Hasat Mevsimi Fotoğraf’ yarışmasının 3’üncüsünü düzenliyor GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı: “Gaziantep’te Hasat Mevsimi temalı fotoğraf yarışmamızın bu yıl 3’üncüsünü düzenliyoruz” Gaziantep’te çekilen hasat fotoğraflarının değerlendirmeye alındığı yarışma, 15 Kasım 2022 tarihine kadar Türkiye’den tüm fotoğraf tutkunlarının katılımına açık olacak” “Yarışma fotoğrafları, Gaziantep Ticaret Borsası’nın resmi web sitesi üzerinden dijital ortamda kabul edilecek”
YEREL HABERLER GTB, ‘Gaziantep’te Hasat Mevsimi Fotoğraf’ ...
GAÜN’de Kut'ül Amare Zaferi paneli
YEREL HABERLER GAÜN’de Kut'ül Amare Zaferi paneli
Gaziantep'te uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu Jandarmadan uyuşturucu satıcıları ve kaçakçılara darbe 75 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı
YEREL HABERLER Gaziantep'te uyuşturucu ve kaçakçılık ...
Asiye'ye pitbull saldırısında tutuklu 4 sanık tahliye oldu
YEREL HABERLER Asiye'ye pitbull saldırısında tutuklu 4 sanık tahliye ...
İKA, yüksek teknoloji üretim desteği verecek
YEREL HABERLER İKA, yüksek teknoloji üretim desteği verecek
Asiye'ye pitbull saldırısı ile ilgili davada tutuklu 4 sanık tahliye edildi
YEREL HABERLER Asiye'ye pitbull saldırısı ile ilgili davada tutuklu ...
Halı tasarımı programı öğrencileri kilim dokuyor
YEREL HABERLER Halı tasarımı programı öğrencileri kilim dokuyor
Psikolojik rahatsızlığı olan çocuk 30 saattir kayıp Gözü yaşlı baba oğlunu arıyor
YEREL HABERLER Psikolojik rahatsızlığı olan çocuk 30 saattir ...
Hatem'den bayram mesajı
YEREL HABERLER Hatem'den bayram mesajı
GAHİB Başkanı Kaplan'dan Ramazan Bayramı mesajı
YEREL HABERLER GAHİB Başkanı Kaplan'dan Ramazan Bayramı mesajı
Çıkmaz’dan Ramazan Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Çıkmaz’dan Ramazan Bayramı mesajı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.