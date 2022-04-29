Pandemi etkisini yitirdi, bayram öncesi baklavaya talep patladı Günlük 30 ton olan üretim kapasitesi yüzde yüz artışla 60 tona yükseldi Baklavada fiyat arttı talep azalmadı Gaziantep baklavası, 81 il ile dünyanın pek çok ülkesine kargo ile gönderiliyor

Ramazan Bayramı’na günler kala Gaziantep’teki baklavacılarda vardiya çifte dönerken, pandeminin etkisini yitirmesi ve eski bayramlara dönüş sinyaliyle talebe yetişebilmek için üretimde yüzde yüzlük artış yaşandığı öğrenildi. Gaziantep Baklavacılar Odası Başkanı Abdulkadir Katmerci günlük 30 ton olan üretim kapasitesinin yüzde yüz artışla 60 tona yükseldiğini açıklarken, Antepsan Baklava Ustası Ömer Kozan ise iki ekiple çift vardiya çalışarak üretimi 34 katına çıkardıklarını ifade etti.

Türk mutfağının en önemli tatlıları arasında yer alan ve adı Gaziantep ile özdeşleşen baklava üretiminde Ramazan Bayramı öncesi yoğunluk had safhaya çıktı. Son üç yılda özellikle şehirlerarası ve uluslararası kısıtlamaların etkisiyle pandemi gölgesinde geçen bayramlar nedeniyle satışları düşen baklavacılar, artan fiyatlara rağmen bu bayram pandeminin de etkisini yitirmesiyle satışlarda ve talepte patlama yaşandığını söyledi. Gaziantep Lokantacılar, Kebapçılar, Pastacılar Tatlıcılar ve Baklavacılar Odası Başkanı Abdulkadir Katmerci günlük 30 ton olan üretim kapasitesinin yüzde yüz artışla 60 tona yükseldiğini söylerken, Antepsan Baklava Ustası Ömer Kozan ise 50 kişilik ekibi 120 kişiye çıkararak günlük üretimi 34 katına yükselttiklerini ifade etti.



Yapımı oldukça meşakkatli

İmalathanelerde baklava hamurunu merdanelerle adeta kağıt inceliğinde açan ustalar, açtıkları yufkaları Antep fıstığı ve sadeyağ ile harmanlayıp odun ateşiyle harlanan taş fırınlarda pişiriyor. Fırınlarda pişen baklavalar, şerbetle buluştuktan sonra ise yemeye hazır hale geliyor. Meşakkatli aşamalardan geçen Gaziantep baklavası, Ramazan Bayramı’nda ağızları tatlandırmak üzere Gaziantep’ten Türkiye’nin 81 ili ile dünyanın pek çok ülkesine kargoyla gönderiliyor.



“Çift vardiya çalışarak üretimi 34 katına çıkardık"

Son yıllarda pandemi gölgesinde geçen bayramlarda satışların düşük olduğunu ama bu bayram pandeminin etkisini yitirmesiyle satışlarda ve talepte patlama yaşandığını söyleyen Antepsan Baklava ustası Ömer Kozan, “Ramazan Bayramı’na günler kala baklavaya olan talepte yüzde 90100 oranında artış var. Özellikle son 3 yılda pandemi gölgesinde çok zor süreçler ve bayramlar yaşadık. Bu bayram biraz pandeminin de etkisini yitirmesiyle eski bayramlara dönüş sinyalleri olunca baklavaya olan talepte de artış oldu. Yaşanan talep patlamasıyla biz de 50 kişilik ekibimizi 120 kişiye çıkardık. Normal bir zamanda biz firma olarak günlük ortalama 200 tepsi baklava üretimi yaparken, bu günlerde bu miktar 500600 tepsilere yükseldi” ifadelerini kullandı.



"Baklavayı 81 il ile dünyanın pek çok ülkesine kargo ile gönderiyoruz"

Gaziantep baklavasını Türkiye’nin 81 ili ile dünyanın pek çok ülkesine kargo ile gönderdiklerini de aktaran Kozan, “Gaziantep’te ürettiğimiz baklavaları Türkiye’nin 81 ili ile dünyanın pek çok ülkesine gönderiyoruz. Özellikle Amerika, Dubai, İsviçre, Norveç ve Ortadoğu ülkelerinden yoğun talep var. Biz de ekip olarak bu talepleri yetiştirmeye çalışıyoruz. Türkiye’de de 81 kente kargo ile baklava gönderebiliyoruz. İstanbul, Ankara ve İzmir’e günübirlik kargo, diğer illere de vatandaşların talebine göre kargo yada otobüslerle gönderim yapıyoruz” şeklinde konuştu.



“Fiyat arttı, talep azalmadı”

Son zamanlarda yan ürünlerde artan fiyatlar nedeniyle baklava fiyatlarında da bir artış olduğunu açıklayan baklava ustası Ömer Kozan, “Baklava fiyatlarında son dönemlerde biraz artış oldu ama bu artışa rağmen baklavaya olan talep pandeminin de etkisini yitirmesiyle arttı. Şuan normal baklavanın kilosu 220 liradan başlıyor. Bunun dışında şöbiyet, dolama, midye gibi baklava çeşitlerine göre fiyatlar 360 liraya kadar çıkıyor. Son yıllardaki ekonomik krize rağmen baklavaya ilgi yüksek. Çünkü insanlar pandemiden sonra aile, eş, dost ve akrabalarıyla dolu dolu kalabalık bayramları özledi. Bu da satışları arttırdı” dedi.



"Günlük 30 ton olan üretim kapasitemiz yüzde yüz artışla 60 tona yükseldi"

Gaziantep Lokantacılar, Kebapçılar, Pastacılar Tatlıcılar ve Baklavacılar Odası Başkanı Abdulkadir Katmerci ise kentteki baklava üretim kapasitesinin bayrama günler kala 30 tondan 60 tona çıkarıldığını söyleyerek, "Son iki yıl pandemi nedeniyle şehirlerarası ve uluslararası kısıtlamaların etkisiyle baklavayı ihraç da edemiyordu, şehirlerarası gönderim de çok yapamıyorduk. Bu yıl yasakların kalkması ve pandeminin etkisini yitirmesiyle günlük 30 ton olan üretim kapasitemiz yüzde yüz artışla 60 tona yükseldi. Satışlarımızda da yüzde yüzlük artış var. Girdi maliyetlerinin artması nedeniyle baklava fiyatları da yükseldi ama bu talebi düşürmedi, baklavaya talep oldukça iyi durumda" diye konuştu.

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