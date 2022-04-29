Suçüstü yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı

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GAZİANTEP, (DHA)-GAZİANTEP'in Şahinbey ilçesinde sağlık ocağından kablo ve tıbbi malzeme çalarken suçüstü yakalanıp, gözaltına alınan U.M. tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı mahalle bekçileri, devriye görevi sırasında U.M.´yi sağlık ocağından hırsızlık yaparken suçüstü yakaladı. Kablo ve tıbbi malzeme çaldığı tespit edilen U.M., polis ekiplerine teslim edildi. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen U.M., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'hırsızlık' suçundan tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2022-04-29 12:58:53



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