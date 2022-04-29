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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

İHA

Gaziantep'te tarla sürülürken devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Gaziantep'te tarla sürülürken devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, dün öğle saatlerinden sonra Şahinbey ilçesi kırsal Sırasöğüt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 55 yaşındaki çiftçi Hanifi Kırtak, tarlasını sürerken üzerinde bulunduğu traktörün direksiyon hakimiyeti kayboldu. Direksiyon hakimiyeti kaybolan traktör kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Olay sonrası traktör sürücüsü Hanifi Kırtak, ağır yaralandı.

Hastanede hayatını kaybetti
Olaydan bir süre sonra kazayı fark eden Kırtak'ın yakınları ile mahalle halkı, durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, traktör kazası sonucu ağır yaralanan Hanifi Kırtak'a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Talihsiz adam, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Cenaze ailesine teslim edildi
Hayatını kaybeden Hanifi Kırtak'ın cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin Sırasöğüt Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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