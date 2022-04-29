Kubba'dan bayram mesajı

Medical Park Gaziantep Hastanesi Genel Koordinatörü Hayrullah Kubba, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Genel Koordinatör Kubba yayımladığı mesajda, tüm vatandaşların mübarek Ramazan Bayramı‘nı en içten hislerle kutladığını belirterek, bayramın millet, İslam alemi ve tüm insanlık için sevgi, barış, kardeşlik ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundu. Bu yıl da Ramazan ayının ardından bayrama erişmiş olmanın memnuniyet ve heyecanını yaşadığını belirten Kubba, şunları kaydetti: ‘’Büyük bir manevi huzurla idrak edilen ramazan ayının ardından, mübarek bayram günlerine ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ramazan Bayramı’nın manevi ikliminin herkesi kuşatmasını, milleti iyilikte, doğrulukta ve hayırda buluşturmasını Cenabı Allah’tan temenni ediyorum. Tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı’nı kutluyorum.’’

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