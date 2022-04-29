Gaziantep'te hırsızlık şüphelisi 6 şahıs tutuklandı

Gaziantep'te çeşitli hırsızlık suçlarından gözaltına alınan 8 şüpheli şahıstan 6’sı adli mercilerce tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde malvarlığına karşı işlenen suçlara yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda 2 açıktan hırsızlık, 2 iş yerinden hırsızlık, 1 kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hırsızlığı, 1 nitelikli yağma, 1 mala zarar verme ve 1 otodan hırsızlık olmak üzere toplam 8 ayrı olayı gerçekleştiren ve çok sayıda suç kaydı bulunan 8 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyon sonrasında çok sayıda muhtelif çalıntı malzeme de ele geçirildi.

8 şüpheliden 6'sı tutuklandı

Yapılan yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen 8 şüpheli şahıstan 6’sı tutuklandı. Bir şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken, bir şüpheli şahıs ise serbest bırakıldı.

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