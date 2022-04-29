Fatma Şahin’den Ramazan Bayramı mesajı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin mesajında, sevgi, saygı ve hoşgörü iklimi içerisinde yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerinin yaşandığı üç ayların ardından, rahmet ayı Ramazan’ın da nihayete erdiğini vurgulayarak, yeni umutlarla bir bayrama daha kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını kaydetti. Başkan Şahin, bayramları anlamlı kılan şeyin, can taşıyan her varlığın bu iyilik ve güzellik ikliminden en güzel şekilde istifade etmesi olduğunu belirterek, ''Acı, hüzün ve gözyaşının kuşattığı dünyamızda, bütün müminler olarak aynı hissiyatı ve aynı sevinci yaşamak adına birlikberaberliğimizi, kardeşlik duygularımızı, gönül köprülerimizi güçlendirmek bayramların bizlere yüklediği en önemli görev olmalıdır. Bayramlar, rabbimizin bir nimeti olmasının yanı sıra, milli birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek, kardeşlik ahdimizi yenilemek için de önemli bir fırsattır. Bu vesileyle öncelikle annebabalarımızı, aile büyüklerimizi, akraba ve komşularımızı ziyaret ederek onların gönlünü alalım. Bilhassa bayram yapamayanların bayramı olmaya çalışalım. Sevgi ve merhamete ihtiyaç duyanların sevinci olalım. Çocukluğumuzda kıyafetlerimizi başucumuza koyup üstüne yeni ayakkabılarımızı itinayla bıraktığımız, bayram namazından dönen babamızın elini öpmek için sıraya girdiğimiz, ardından yeni kıyafetlerimizle bütün mahallenin kapılarını tek tek çalıp şeker topladığımız bayramların coşkusunu korumak ve çocuklarımıza aynı coşkuyu aşılamak zorundayız. Bizi biz yapan önemli değerlerimizden olan bayramlarımız ve getirdiği maneviyatın muhafazası geleceğe dair en büyük güvencelerimizdendir. Bayramların ruhunu ve coşkusunu, bayramların vesile kıldığı kardeşlik duygularını uzun asırlar boyu içimize sindirmiş, bu maneviyatı tüm yıla yaymış bir büyük medeniyetin temsilcileri olarak, bayramlarımıza olan hassasiyetimizi hiçbir zaman kaybetmeyeceğimize yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, vatandaşlarımızın ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı kutluyor bayram coşkusunun yürekleri sardığı bu güzel günlerin milletimize ve tüm insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesini yürekten diliyorum'' ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.