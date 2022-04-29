Pandemi sonrası GAÜN’de ilk bayramlaşma töreni

Gaziantep Üniversitesi çalışanları, Ramazan Bayramı nedeniyle GAÜN Sporium’da düzenlenen törende bir araya gelerek bayramlaştı. Bayramlaşma töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın, “Ramazanı Şerif’in son günlerini yaşıyoruz. Bayramlar bizim için özel ve önemli günlerdir. Herkese sağlıklı ve mutlu bayramlar diliyorum” dedi.

Rektör Prof. Dr. Özaydın bayramların küslerin barıştığı, kırgınların bir araya getirildiği, akrabaların, annebabaların ziyaret edildiği bu modern çağda bulunmaz bir nimet olduğunu söyledi. Prof. Dr. Özaydın, “COVİD nedeniyle geçmişte yaşanan birlikteliklerden bir süre uzaklaştık. COVİD sonrası dönemde bayramları, tokalaşmayı, sarılmayı paylaşmayı çok özledik. O açıdan bayramlar çok önemli. Herkesin bayramını tebrik ediyoruz. Akademik ve idari personelimizin, öğrencilerimizin sevdikleriyle birlikte daha sağlıklı, huzurlu bir bayram geçirmelerini diliyorum” diye konuştu. Bayramlaşma törenine Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Yumrutaş, Genel Sekreter Dr. Muhammet Musa Budak, Genel Sekreter Yardımcıları Nuh Okumuş ve Mehmet Fatih Evyapan, çok sayıda akademisyen ile idari personel katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.