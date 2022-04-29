Kut’ul Amare’nin zaferine görkemli kutlama

Gümüşhane’de 1916 yılında İngilizlere karşı kazanılan Kut’ul Amâre savaşının 106. yıl dönümü Gaziantep’in İslâhiye İlçesinde yapılan görkemli tören ile kutlandı.

Türk tarihinin önemli zaferlerinden biri olan ve 29 Nisan 1916’da Gümüşhane’deki İngilizlerin yenilgiye uğratılarak, Türk Bayrağı’nın Kut’ül Amare surlarına çekildiği şanlı bir zafer olarak kayıtlara geçen Kut’ül Amare zaferi 106. yıl dönümünde kutlandı. İslahiye ilçesindeki Kut’ül Amare Zaferi Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde düzenlenen bir tören bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Kur’an tilaveti, şiir okunması, orotoryo sunumu ve tiyatral gösteriyle devam etti, program Kut’ül Amare temalı resim ve eser sergisinin incelenmesiyle son buldu.

Düzenlenen törene İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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