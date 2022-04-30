Fadıloğlu, personellerle bayramlaştı Fadıloğlu, bayramlaşma geleneğini bozmadı

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, mesai bitiminde belediyede görev yapan personellerle bayramlaştı. Ramazan Bayramı’nın sağlık, huzur ve mutluluk içerisinde geçmesini temenni eden Başkan Fadıloğlu, “Tüm çalışma arkadaşlarımın ve hemşerilerimin mübarek Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimle tebrik ediyorum” dedi.

Şehitkamil Belediyesi’nde gerçekleşen geleneksel bayramlaşma programına Başkan Rıdvan Fadıloğlu, Başkan Yardımcıları Murat Özgüler, Ceyda Gürsel, Fatih Ermeydan, Mehmet Ali Korkmaz, Serkan Özatıcı, müdürler ve personeller katıldı. Belediye personeliyle tek tek el sıkışan Başkan Rıdvan Fadıloğlu, personellere iyi bir bayram geçirmeleri temennisinde bulundu.

“Ramazan Bayramı’nı gönülden kutluyorum”

Bayramlaşma sonrası açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Her bayram öncesi olduğu gibi bu Ramazan Bayramı’nda da personellerimizle bayramlaşmak için bir araya geldik. Başkan Yardımcılarımız ve müdür arkadaşlarımızla birlikte mesai arkadaşlarımızla bayramlaşmanın mutluluğunu yaşadık. Bayram günleri üzüntülerin, kaygıların, sıkıntıların unutulduğu, sevinçlerin arttığı, sevginin, saygının, hoşgörünün pekiştiği özel günlerdir. Bayram süresince görev yapacak tüm çalışanlara kolaylıklar diliyorum. Bayram ziyareti için yola çıkacak vatandaşlarımızın bayram sevincini acıya dönüştürmemeleri için trafik kurallarına uymalarını rica ediyorum. Aile büyüklerimizin hayır dualarını almalı, evlerimizin neşesi olan çocuklarımızı sevindirirken; şehit yakınlarını, gazilerimizi, yetimleri, garipleri de asla unutmamalıyız. Herkesin mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir bayram geçirmesini temenni ediyorum. Tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı gönülden kutluyorum” ifadelerini kullandı.

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