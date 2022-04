Başkan kollarını sıvadı, yuvalama yuvarladı Belediye başkanından kadınlara yuvalama yardımı

Gaziantep’te gezi esnasında bayram sabahları yenen yuvalama yemeği için hazırlık yapan kadınlara denk gelen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, kollarını sıvayarak kadınlarla birlikte yuvalama yuvarladı.

Ramazan Bayramına sayılı günler kalan gastronomi kenti Gaziantep’te bayram sabahlarının vazgeçilmez yemeği olan yuvalama için hazırlıklar son sürat sürüyor. Kentin coğrafi işaret tescilli lezzeti olan yuvalama için hummalı bir hazırlık içerisinde olan ev kadınlarına Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu sürpriz yaptı. Barak Mahallesi’ndeki gezisi esnasında imece usulüyle yuvalama yemeği için hazırlık yapan kadınlara denk gelen Başkan Tahmazoğlu, geziye ara vererek kadınlarla birlikte yuvalama yuvarladı.



Başkan kolunu sıvayıp yardıma girişti

Renkli görüntülere sahne olan o anlarda kadınlar, Başkan Tahmazoğlu’nun yaptığı sürpriz karşısında hem şaşırdı hem de mutlu oldu. Kadınlarla uzun süre bayram hazırlıkları üzerine sohbet eden Tahmazoğlu, çocukluğundaki bayramlarda annesiyle birlikte yuvalama yuvarladığını anlattı.



“Yuvalama konusunda tecrübeliyim”

Yuvalamanın Gaziantep bayramlarının vazgeçilmez yemeği olduğunu söyleyen Tahmazoğlu, bayram sabahında her evde yuvalama yemeğinin hazır olduğunu belirtti. Yuvalamanın yapılışın zahmetli olduğunu aktaran Tahmazoğlu, “Önce köfte gibi yoğuracaksın. Ardından tek tek yuvalayacaksın. Gerçi ablalarımız yeni yöntemler bulmuş. İşi kolaylaştırmış. Çok zahmet istiyor. Bu yüzden ablalarımız her gün işbirliği ve dayanışma içinde birinin yuvalamasını hazırlıyor. Güzel de bir dayanışma örneği gösteriyorlar. Ben de bu konuda tecrübeliyim. Rahmetli annem yuvalama yaptığı zaman biz evde çocuklar oturup anneme yardım ederdik. Bu tek kişinin yapabileceği bir şey değil. Bu Gaziantep’e has bir yemek. Bayram namazından sonra mutlaka yuvalama yenir. Bir kaşığa 40 tane yuvalamanın sığması gerekiyor. Onun içinde çok ufak yuvarlanıyor” şeklinde konuştu.

Başkan Tahmazoğlu’na yardımı için teşekkür eden kadınlar, bayram sabahına yuvalama yemeği yemeye davet etti.



Antep Yuvarlaması

Antep Yuvarlaması (Yuvalaması), Gaziantep’te Ramazan Bayramı’nın ilk gününün geleneksel bayram yemeğidir. İçinde yaklaşık bezelye tanesi büyüklüğünde köfteler bulunur, bu köftelerin yapımında pirinç, et, soğan, karabiber ve tuz kullanılır. Köfteler elde yuvarlanarak hazırlanır, hazırlığı oldukça zahmetlidir ve uzun süre alır. Köfteler hazırlandıktan sonra et ve nohut ile pişirilir, sonrasında üzerine süzme yoğurtla hazırlanan ve ısıtılmış karışım eklenir. Hazırlanan yemeğin üstüne veya servis yapıldığı sırada tabakların üstüne naneli yağ dökülür.

