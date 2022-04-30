Gaziantep'te 2 bin 600 personelle bayramda trafik denetimi 'Bayramınız Kemer Olsun' sloganıyla trafik denetimleri başladı

İçişleri Bakanlığı'nın 'Bayramınız Kemerli Olsun' sloganıyla Ramazan Bayramı öncesi ve sürecinde Türkiye genelinde yapılacak olan trafik denetimleri Gaziantep'te de başladı. TarsusAdanaGaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki denetimlere katılan Gaziantep Valisi Davut Gül, "Gaziantep'te Ramazan Bayramı sürecinde 2 bin 600 personel dönüşümlü olarak görev yapacak" dedi.

İçişleri Bakanlığı'nın 'Bayramınız Kemerli Olsun' sloganıyla Ramazan Bayramı öncesi ve sürecini kapsayan Türkiye genelindeki trafik uygulamaları başladı. Gaziantep'te de başlayan trafik uygulamaları çerçevesinde TarsusAdanaGaziantep (TAG) Otoyolu Gaziantep Kuzey Gişeleri'ndeki uygulama yapıldı. Uygulamaya, Gaziantep Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Komutan Tuğgeneral Hidayet Arıkan ile görevli polis ve jandarma ekipleri katıldı.



Vali Gül 'Bayramınız Kemerli Olsun' diyerek kuralları hatırlattı

Uygulama sırasında Vali Davut Gül, Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ve Jandarma Komutan Tuğgeneral Hidayet Arıkan, bayram ziyaretleri için memleketlerine seyir halinde olan araçları durdurarak hem bayram tebriklerini iletti hem de trafik kurallarını hatırlatarak dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı. Vali Gül ve beraberindeki heyet, araçlarda bulunan sürücü ve yolculara, 'Bayramınız Kemerli Olsun' diyerek emniyet kemerinin önemini de hatırlattı.



"Bayram boyunca 2 bin 600 personel dönüşümlü olarak görev yapacak"

Türkiye genelinde yapılan uygulama ve denetimlerin Gaziantep'te başlatıldığını ve bayram boyunca 2 bin 600 personelle çalışmaların yapılacağını söyleyen Gaziantep Valisi Davut Gül, "Ramazan Bayramı'nda yaşanabilecek olumsuzluklarını önüne geçebilmek için trafik uygulamalarına başladık. Bugün de Türkiye genelinde bu tedbirler yapılıyor. Biz de TAG Otoyolu Kuzey Gişeleri'nde araçları durdurarak trafik tedbirlerini hatırlatıyoruz. Gaziantep'te Ramazan Bayramı sürecinde 2 bin 600 personel dönüşümlü olarak görev yapacak. Bu çok büyük bir rakam ve burada tek amacımız kimseye bir şey olmaması ve kimsenin canının yanmaması. Çünkü kazaların önemli bir kısmı kural ihlallerinden kaynaklanıyor. Trafik kurallarına uyulması kaza oranlarını da azaltır" dedi.

Gaziantep'teki trafik uygulamalarının Ramazan Bayramı boyunca 2 bin 600 personelle devam edeceği öğrenildi.

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