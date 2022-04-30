Başkan Doğru’dan 1 Mayıs mesajı

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Gaziantep'in Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı. Başkan Doğru, mesajında, "Güçlü ve söz sahibi bir ülke olma yolunda ilerleyen ülkemizin temelinde alın teri ve emekleriyle bu yolda var gücüyle, alın teriyle çalışarak en büyük katkı sağlayan tüm işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum. Türkiye’nin istikrarını sürdürmesi, her alanda gelişmiş ülkeler arasında anılması, devletin milletle kurduğu sağlam bağlardan kaynaklanmaktadır. Bin yıllık devlet geleneğinin tezahürü olan Türkiye Cumhuriyeti, tüm vatandaşlarına eşit imkanlar sunması ve insanı merkeze alan bir anlayışla politikalar üretmesi neticesinde daha güçlü bir yapıya ulaşmıştır. Devletimiz bu gücü, üreten, ülkenin gelişmesine katkı sunan işçilerimiz, emekçilerimiz sayesinde kazanmıştır. En kutsal kazanç alın teri ile kazanılan, helal kazançtır. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü de bu güzel temayı daha da anlamlandırmaktadır. Bizler, millet olarak, işçinin, emekçinin hakkını, alın teri kurumadan vermenin hassasiyetine haiz bir kültürün mensuplarıyız. 1 Mayıs gününün taşıdığı anlamın bu kültürün gelecek nesillere aktarılmasında önemli bir fonksiyon icra edebileceği kuşkusuzdur. Bu duygu ve düşüncelerle 1 Mayıs etkinliklerinin bayram havasında geçmesini temenni ediyorum. Başta Arabanlı emekçilerimiz olmak üzere tüm Türkiye genelindeki emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü en kalbi duygularımla kutluyor, aileleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu, bereketli bir ömür diliyorum" ’ifadelerine yer verdi.

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