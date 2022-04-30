Gaziantep'te örtü yangını

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Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)GAZİANTEP´in İslahiye ilçesinde, ormanda çıkan örtü yangını ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Hürriyet Mahallesi Kurtini mevkisindeki ormanda akşam saatlerinde örtü yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, rügarın etkisiyle yayılan yangına 2 arasöz, 1 ilk yardım aracıyla müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

2 dönüm alandaki ağaçların zarar gördüğü yangının çıkış nedenin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK

2022-04-30 17:47:45



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