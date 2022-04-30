Otobanda nefes kesen uyuşturucu operasyonu: 111 kilo esrar ele geçirildi Dorseye brandayla gizlenen esrarı dedektör köpek buldu

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Gaziantep’te bir tıra düzenlenen operasyonda tırın dorsesinde 111 kilo 100 gram esrar ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan tır şoförü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Narkotimler yaptığı çalışmalar neticesinde kent merkezine yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı. İstihbari bilgi üzerine Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen ekipler, uyuşturucuyu taşıyan tıra operasyon düzenledi.



Operasyon anı nefes kesti

Narkotimlerin TarsusAdanaGaziantep (TAG) Otobanında seyir halinde olan tır’a düzenlediği operasyon nefes kesti. Tırın önünü araçlarla keserek durduran ekipler, tırı narkotik dedektör köpeği ile birlikte aradı. Aramada tırın dorsesinde brandaya kaplı halde 111 kilo 100 gram esrar ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan tır şoförü emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan tır şoförü tutuklanarak cezaevine konuldu.

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