GAZİANTEP, (DHA)-GAZİANTEP'te polisin takibe alıp, durdurduğu TIR'da yapılan aramada 111 kilo 100 gram esrar ele geçirildi, şoför tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisinin ardından harekete geçti. Ekipler, uyuşturucunun taşındığı TIR'ı tespit edip, takibe aldı. Otoyolda durdurulan TIR'da eğitimli köpekle arama yapıldı. TIR'ın dorsesinde poşetler içerisinde 111 kilo 100 gram esrar ele geçirildi. İsmi açıklanmayan TIR şoförü gözaltına alınırken, esrara da el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen TIR şoförü, 'uyuşturucu madde ticareti yapma ve nakletme' suçundan tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ
2022-05-01 11:47:07
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