İNG Basketbol Süper Ligi: Gaziantep Basketbol: 78 - Anadolu Efes: 69

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Gaziantep Basketbol, ING Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında konuk ettiği Anadolu Efes'i 7869 mağlup etti.



Salon: Karataş Şahinbey

Hakemler: Yener Yılmaz xx, Can Mavisu xx, Musa Kazım Çetin xx

Gaziantep Basketbol: Ryan Luther xxxx 19, QJ Petterson xxx 13, Alpha Kaba xxxx 16, Luther, Jarmar Gulley xxx 13, İsmail Cem Ulusoy x 4, Orhan Hacıyeva x 2, Milton Doyle xx 8, Harun Apaydın x 3

Başantrenör: Tutku Açık

Anadolu Efes: Erten Gazi xxx 12, Ahmet Buğrahan Tuncer xx 10, James Anderson x 2, Filip Petrusev xx 10, Yiğitcan Saybir xx 8, Elijah Bryant x 2, Christopher Singleton xx 6, Ömer Can İlyasoğlu xx 9, Akif Egemen Güven xx 10

Başantrenör: Ergin Ataman

1. Periyot: 2216 (Gaziantep Basketbol lehine)

Devre: 4538 (Gaziantep Basketbol lehine)

3. Periyot: 5953 (Gaziantep Basketbol lehine)

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