Gaziantep´te geri dönüşüm fabrikasında yangın

Birçok ilçeden duyuldu! Tuzla'da bir fabrikada patlama ve yangın!



Hasan KIRMIZITAŞKadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP´te, geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Saatlerdir devam eden yangını itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Gaziantep 3´üncü Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Saat 21.30 sıralarında çıkan yangını fark edenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbarla OSB Bölge Müdürlüğü bünyesindeki itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ancak ekiplerin yetersiz kalması üzerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığından destek istendi. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Dumanların ve alevlerin yükseldiği fabrika çevresinde polis yoğun önlem alırken, 24 araçla 75 itfaiye eri yangına müdahale etmeye başladı. Saatlerdir süren yangının söndürülmesi için ekipler çalışmalarını sürdürürken, polisler de bölgeye çıkan yolları ulaşıma kapatıp, vatandaşları megafon anonsu ile uzaklaşmaları konusunda uyardı.

Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangını kontrol altına almaya yönelik ekiplerin çalışması sürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ-Kadir GÜNEŞ

2022-05-02 00:30:30



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