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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hastanede bayram coşkusu

İHA

Hastanede bayram coşkusu

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’nde, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni gerçekleştirildi. Hastane yönetimi, bayram boyunca mesai yapacak hekim ve sağlık çalışanları ile bayramı hastanede geçirmek zorunda olan hastaları ziyaret ederek, onların bayramını kutladı.
Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’nde geleneksel hale gelen bayramlaşma töreni hastane yönetimi, doktorlar ve tüm sağlık çalışanlarının katılımı ile gerçekleşti. Hastane lobisindeki tören tam anlamıyla bayram havasında yaşandı. Hastane yönetimi, daha sonra hekimlerle birlikte hastanede tedavi gören hasta ve hasta yakınlarını odalarında tek tek ziyaret ederek, onların bayramlarını kutlayıp, acil şifalar diledi. Bayramların yardımlaşma duygusunu sağlayan kutsal günler olduğunu belirten ANKA Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Zeynal Abidin Kaplan,”Koronavirüs salgını ne yazık ki, 2 yıllık süreçte, hepimizi uzaktan bayram kutlamaya zorladı. Pandemi dolayısıyla ara verdiğimiz geleneksel bayramlaşma törenlerimizi yeniden yaşayabiliyor olmaktan dolayı mutluyuz. Kısıtlamaların bir bölümünün kaldırılmasıyla bu bayramda sevdiklerimizle bir arada olacağız. Umarız böyle bir durum bir daha yaşanmaz. Herkesin bayramı kutlu olsun” dedi
ANKA Hastanesi Genel Müdürü Cengiz Bayram da, insanların sağlığı için büyük gayret ve özveri ile sağlık hizmeti sunan hekim ve sağlık çalışanlarına teşekkür ederek,” Hastane olarak tüm tedbirleri aldık. Bayram mesaisi planını yaptık. Bayram tatili boyunca hastanemiz hizmet vermeye devam edecek. Bayramları sağlık sorunları nedeniyle hastanelerde geçirmek zorunda kalan hastalarımıza yalnız olmadığını hissettirmek ve biraz olsun moral vermek istiyoruz. Onları sağlıklarına kavuşturmak için hekim ve sağlık çalışanlarımız bayram boyunca görevleri başlarında olacak. Bayramda gerek uykusundan gerek sevdiklerinden feragat edip insanların sağlığı için mesai yapacak olan sağlık çalışanlarımıza minnet ve sevgilerimi sunuyor hepsini bayramlarını kutluyorum. Bayram coşkusunun herkese mutluluk ve sağlık getirmesini temenni ediyorum” dedi
Hastane yönetiminin ziyareti ile mutlu olan ve moral bulan hastalarla hasta yakınları ise bu duyarlılıkları için onlara teşekkür etti. Bayram çikolatası ikram edilerek ziyaret sonlandırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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