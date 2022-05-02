Başkan Özkeçeci'den bayram mesajı

Gaziantep'te Ak Parti İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci yayımladığı mesaj ile tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Başkan Özkeçeci mesajında, 'Rahmet ve bereket ayı Ramazanı Şerîfi nihayetine erdirirken, Ramazan Bayramı'na huzur ve güvenle ulaşmanın mutluluğunu yaşamaktayız. Bayramlarımız; milli ve dini değerlerimizi yaşattığımız, sevgi, saygı ve hoşgörünün arttığı, paylaşma ve dayanışma ruhunun pekiştiği müstesna günlerdir. Bu mübarek günlerin kıymetini bilerek faydalanmalı; bayram vesilesiyle büyüklerimizi ziyaret edip hayır dualarını almalıyız. Küçüklerimize sevgiyle yaklaşıp onların bayram sevincine ortak olmalıyız. Akrabalarımızla, komşularımızla, şehit ve gazi ailelerimizle hasbihal ederek birlik ve beraberliğimizi pekiştirmeli; yaşanılan dargınlıkları ve kırgınlıkları unutarak barışmalıyız. Ve en önemlisi hep birlikte kardeşçe kucaklaşmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gaziantepli hemşehrilerim olmak üzere tüm İslam âleminin Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor; bayramın ülkemize ve tüm insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesini temenni ediyorum'' ifadelerini kullandı.

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