Gaziantep’te midesini üşüttüğünü zannederek gittiği hastanede 10 milyonda bir görülen hastalığa yakalandığını öğrenen Gökçen Ünal, 5 aydır ince bağırsağı olmadan yaşıyor. Doktorların “23 saat anca yaşar” demesine rağmen 5 aydır yaşam mücadelesi veren ve umutla ince bağırsak bağışı bekleyen Ünal, “2 tane kızım var onlar için hayatta kalmaya çalışıyorum. İnsan gerçekten başına gelmeden bilmiyormuş. Organ bağışında bulunmak gerekiyor” dedi.

Gaziantep’te yaşayan 2 çocuk annesi Gökçen Ünal’ın (35) hayatı, 10 milyonda bir görülen hastalığa yakalanmasıyla altüst oldu. İnce bağırsağı pıhtı atması sonucu kangren olan genç kadın, 5 aydır hiç çıkmadığı hastane odasında yaşam mücadelesi veriyor. Doktorların ailesine “23 saat anca yaşar” demesine rağmen 5 aydır ince bağırsağı olmadan yaşayan Ünal, Türkiye’de ince bağırsak nakli bekleyen iki hastadan biri. Ameliyat üstüne ameliyat geçiren ve ince bağırsakta sağlam kalan çok küçük bir parçanın dikilmesiyle yaşama tutunan Ünal’ın zamanı her geçen gün biraz daha daralıyor.



5 ayda 30 kilo kaybetti

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.