Sanko Üniversitesi'nde hemşirelik sempozyumu Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından ''Geçmişten Günümüze hemşirelikte değerler'' sempozyumu düzenlenecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Bayramınız kutlu olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

SANKO Üniversitesi’nde hemşirelik sempozyumu Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından “Geçmişten Günümüze Hemşirelikte Değerler” sempozyumu düzenlenecek

İHA

SANKO Üniversitesi’nde hemşirelik sempozyumu Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından “Geçmişten Günümüze Hemşirelikte Değerler” sempozyumu düzenlenecek

SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü tarafından 23 Mayıs 2022 tarihinde “Geçmişten Günümüze Hemşirelikte Değerler” konulu sempozyum düzenlenecek.
Hemşirelik Haftası etkinlikleri çerçevesinde SANKO Okulları Abdulkadir Konukoğlu Spor ve Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda, ilki düzenlenecek sempozyumun açılış konuşmalarını SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Türkan Pasinloğlu ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nimet Ovayolu yapacak. Dört oturumdan oluşacak sempozyumda oturum başkanlıklarını Prof. Dr. Özlem Ovayolu, Prof. Dr. Nuran Tosun, Dr. Öğr. Üyesi Burçin Işık ve Hemşire Kübra Çiftçi üstlenecek. Sempozyumda Prof. Dr. Samiye Mete (Emekli Öğretim Üyesi), Prof. Dr. Sultan Taşçı (Kayseri Erciyes Üniversitesi SBF Dekanı, Öğretim Üyesi, SABDEK Başkanı), Doç. Dr. Dr. Gülten Koç (Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Öğretim Üyesi, Hemşirelikte Liderlik Derneği ve Türk Hemşireler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi), Dr. Öğr. Üyesi Burçin Işık (Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi SBF Öğretim Üyesi), Uzm. Hem. Ceylan Özyılmaz (SANKO Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürü), Sümeyra Karayılan (Hemşirelik Ana Bilim Dalı Lisansüstü Öğrencisi), Alican Yıldız (Hemşirelik Bölümü 3. Sınıf Öğrencisi), Halime Nur Dağcı (Hemşirelik Bölümü 2’nci Sınıf Öğrencisi), Yunus Algam (Hemşirelik Bölümü 2’nci Sınıf Öğrencisi) konuşmacı olarak yer alacak.
Sempozyuma kayıt yaptırmak için, SANKO Üniversitesi web www.sanko.edu.tr adresinden ya da Öğr. Gör. Mustafa Kavak, Arş. Gör. Ebru Karaaslan ve Arş. Gör. Sinem Bebek’e 342 211 65 00 (1582) numaralı telefondan ulaşılarak veya mustafa.kavak@sanko.edu.tr, sinem.bebek@sanko.edu.tr, ebru.karaaslan@sanko.edu.tr adreslerinden bilgi alınabilir.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sanko Üniversitesi'nde hemşirelik sempozyumu Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından ''Geçmişten Günümüze hemşirelikte değerler'' sempozyumu düzenlenecek
YEREL HABERLER Sanko Üniversitesi'nde hemşirelik sempozyumu Sağlık ...
Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde en yoğun ilgi beyaz kaplan 'Kar topu'na
YEREL HABERLER Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde en yoğun ilgi beyaz ...
Araban'da protokol şehit ve gazi aileleri ile evlerinde bayramlaştı
YEREL HABERLER Araban'da protokol şehit ve gazi aileleri ile ...
Ramazan Bayramında Gaziantep'teki Mardinliler MAREV’e akın etti
YEREL HABERLER Ramazan Bayramında Gaziantep'teki Mardinliler MAREV’e ...
Anka sağlık için bayramda vatandaşların evine gidecek
YEREL HABERLER Anka sağlık için bayramda vatandaşların evine gidecek
Midesini üşüttüğünü zannetti, 10 milyonda bir görülen hastalığa yakalandığını öğrendi İnce bağırsağı kangren olan genç kadının hayatı altüst oldu Doktorlar “2-3 saat anca yaşar” dedi, 5 aydır yaşam savaşı veriyor Anne Ünal: “2 kızım var onlar için hayatta kalmaya çalışıyorum”
YEREL HABERLER Midesini üşüttüğünü zannetti, 10 milyonda bir görülen ...
Kılıç’tan ‘3 Mayıs Milliyetçiler Günü’ mesajı Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç: “İşkencelerin yıldıramadığı ülkücü Türk gençliği gelecek nesillere ilham kaynağı olmuştur”
YEREL HABERLER Kılıç’tan ‘3 Mayıs Milliyetçiler Günü’ mesajı Oğuzeli ...
Eşini silahla yaraladıktan sonra intihar doktorun cenazesi defnedildi
YEREL HABERLER Eşini silahla yaraladıktan sonra intihar doktorun ...
Araban’da bayram coşkusu
YEREL HABERLER Araban’da bayram coşkusu
Aile hekimi eşini yaralayıp, intihar eden doktor toprağa verildi
YEREL HABERLER Aile hekimi eşini yaralayıp, intihar eden doktor ...
Başkan Tahmazoğlu vatandaşlarla bayram namazında bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Tahmazoğlu vatandaşlarla bayram namazında bir ...
Başkan Yılmaz'dan bayram mesajı
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz'dan bayram mesajı
Yabancı uyruklu öğrenciler bayramı Gaziantep kültürüyle yaşadı Gastronomi kentinde yabancı öğrenciler bayrama yuvarlamayla başladı
YEREL HABERLER Yabancı uyruklu öğrenciler bayramı Gaziantep ...
Altunkaya ailesinin inşa ettirdiği kütüphane resmi açılışa hazırlanıyor
YEREL HABERLER Altunkaya ailesinin inşa ettirdiği kütüphane resmi ...
Bayramda hastalar evinde tedavi edilecek ANKA sağlık ekipleri sağlığınız için bayramda evlere gidecek
YEREL HABERLER Bayramda hastalar evinde tedavi edilecek ANKA sağlık ...
Arife günü gelen zafer, çifte bayram sevinci yaşattı BAL Ligi'ne yükselen Araban Belediyespor'un taraftarları, bayram havasında şampiyonluk sevinci yaşadı
YEREL HABERLER Arife günü gelen zafer, çifte bayram sevinci ...
6 yıl sonra eş bulunan zürafa Şakir'in, baba olması için çalışılıyor
YEREL HABERLER 6 yıl sonra eş bulunan zürafa Şakir'in, baba olması ...
Sanayici Kamil Şerbetçi vefatının 24. yılında da unutulmadı GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi: ''merhum Kamil Şerbetçi'nin şehrimiz sanayisi ve odamıza kattığı değerleri her daim yaşatacağız''
YEREL HABERLER Sanayici Kamil Şerbetçi vefatının 24. yılında da ...
Başkan Özkeçeci'den bayram mesajı
YEREL HABERLER Başkan Özkeçeci'den bayram mesajı
Hastanede bayram coşkusu
YEREL HABERLER Hastanede bayram coşkusu
Gaziantep´te geri dönüşüm fabrikasındaki yangın 7 saatte kontrol altında
YEREL HABERLER Gaziantep´te geri dönüşüm fabrikasındaki yangın 7 ...
Geri dönüşüm fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı Gaziantep’teki büyük fabrika yangını 7 saat sonra kontrol altında
YEREL HABERLER Geri dönüşüm fabrikasındaki yangın kontrol altına ...
Gaziantep'te geri dönüşüm fabrikasında büyük yangın Bayram tatili faciayı önledi Yangına müdahale sürüyor
YEREL HABERLER Gaziantep'te geri dönüşüm fabrikasında büyük ...
Gaziantep´te geri dönüşüm fabrikasında yangın
YEREL HABERLER Gaziantep´te geri dönüşüm fabrikasında yangın

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.