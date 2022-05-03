Araban protokolü emniyet ve jandarma personeli ile bayramlaştı

Araban Kaymakamı Ömer Sevgili ile Belediye Başkanı Doğru, ilçede görev yapan emniyet ve jandarma personelini ziyaret ederek Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Gaziantep'in Araban Kaymakamlığı ile Belediye Başkanlığı tarafından Ramazan Bayramı münasebetiyle düzenlenen bayramlaşma programları çerçevesinde Kaymakam Ömer Sevgili ile Belediye Başkanı Doğru, İlçe Jandarma Komutanlığı ile İlçe Emniyet Amirliği’ne bayram ziyaretlerinde bulundu. Kaymakam Sevgili, Başkan Doğru ve AK Parti Araban İlçe Başkanı Kamil Murat Kasney, ziyaret sırasında jandarma ve emniyet personelleri ile bayramlaştı.

Ziyaretler sırasında İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Kadir Gökhan Bakan ile İlçe Emniyet Amiri Vekili Komiser Ömer Ayabak da hazır bulundu.

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