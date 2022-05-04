Engelli anne, oğlunun nikah ve düğününe belediyenin asansörlü aracıyla götürüldü Engelli annenin talebine kayıtsız kalınmadı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB), engelli anne Özgül Akdemir’in (44) oğlunun nikah ve düğün törenine gidebilmesi için belediyenin asansörlü aracını görevlendirdi.

Kas erimesi hastalığından dolayı tekerlekli sandalyeye bağlı olarak yaşamını sürdüren engelli anne Özdemir, oğlunun nikah ve düğün töreninde mutluluğuna ortak olabilmek için Büyükşehir Belediyesi’nin kapısını çaldı.

“Engelsiz kent Gaziantep” anlayışından hareketle il genelindeki, engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmak için çalışmalarını sürdüren GBB Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Daire Başkanlığı, Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı’nın da desteği ile anne Özdemir’in ulaşım talebine cevap verdi.

Bu çerçevede ekipler, Şehitkamil ilçesine bağlı Değirmiçem Mahallesi’nde konaklayan iki çocuk annesi Akdemir’i 26 Nisan’da Şehitkamil Belediyesi Nikah Salonu’ndaki nikah törenine, 3 Mayıs’ta ise İncilipınar’da bulunan düğün salonuna götürdü.

Anne Akdemir, oğlunun evlilik yolunda attığı ilk adımda kendisini yalnız bırakmayan ve destek veren Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e ve ekibine teşekkür ederek, “Talebime anında dönüş yapıldı ve yetkililer kısa süre içerisinde benimle iletişime geçti” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.