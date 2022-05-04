Gaziantep'te otomobil, şarampole devrildi: 2 yaralı

Kadir ÇELİK/ GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP´in İslahiye ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrildiği kazada sürücü Ahmet Duman (29) ile Kasım Dönmez (50) yaralandı.
Kaza, İslahiye-Nurdağı çevre yolunun 7'nci kilometresinde meydana geldi. İslahiye yönüne giden Ahmet Duman'ın kullandığı 41 EH 401 plakalı otomobil, yağışla kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, yaralı Ahmet Duman ve araçtaki Kasım Dönmez'i İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK
2022-05-04 17:22:26
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