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Şehitkamil kırsalında bilim seferberliği Şehitkamil'de bugüne kadar 2 bin 540 öğrenci bilimsel etkinliklere katılım sağladı.

İHA

Şehitkamil kırsalında bilim seferberliği Şehitkamil'de bugüne kadar 2 bin 540 öğrenci bilimsel etkinliklere katılım sağladı.

Şehitkamil Belediyesi, kırsal mahallelerde ikamet eden öğrencilerde ‘bilim’ farkındalığı oluşturacak etkinlik yürütüyor. İlçe kırsalındaki öğrencilere, teorik ve uygulamalı eğitim verildiği etkinliklere bugüne kadar 2 bin 540 öğrencinin katılımı sağlandı.
Eğitime yönelik proje ve çalışmalarıyla geleceğe dair önemli yatırımlar gerçekleştiren Şehitkamil Belediyesi, şehir merkezinde bulunan Bilim Şehitkamil’deki faaliyetleri kırsal mahallelerdeki öğrencilerle buluşturuyor. ‘Teknoloji Üreten Bir Türkiye Hedefiyle’ hedefiyle Şehitkamil Belediyesi bünyesinde hayata geçirilen Bilim Şehitkamil, bir yandan ilkokuldan üniversite seviyesine kadar her yaştan öğrencinin bilimsel çalışmalarını desteklerken, diğer yandan da yeni geleceğin bilim adamlarını yetiştiriyor. Teknik eğitim ile malzeme desteği sunarak farkındalık oluşturmak ve yeni yetenekler bulma amacı taşıyan proje ile kırsalda bulunan okullara ziyaretler gerçekleştiriliyor. Bugüne kadar kırsalda ikamet eden toplam 2 bin 540 öğrencinin yararlandığı eğitimler, tüm kırsal mahallede bulunan okullarda gerçekleştirilecek. Bilim Şehitkamil’deki görevli eğitmenlerin son adresi Atabek Ortaokulu oldu. Eğitmenler, ilk olarak teorik eğitim verdi. Ardından da uygulamalı eğitim aşamasına geçildi. Öğrencilere yönelik; çalışkan organlarım, gizemli hücreler, popart sanatı, kalem işi, simetri, roket, güneş sistemi, gizemli bileklik ve zeotrope atölye etkinlikleri yapıldı. Etkinlik sonunda öğrencilere; kalem, not defteri, çanta gibi hediyeler verildi.
Etkinliğe ilişkin değerlendirmede bulunan Atabek Ortaokulu Müdürü Mehmet Ali Öğüt, şu ifadeleri kaydetti:
“Okulumuza, Bilim Şehitkamil’den ziyaretimize gelindi. Sınıflarımızda bilgilendirme yapıyorlar. Bilimle ilgili verilen eğitimler, çocuklarımızda farkındalık oluşturacaktır. Biz; bu tür etkinlikleri, kurumlar arası iş birliği ve dayanışmanın arttırılmasını önemsiyoruz. Bu bağlamda, bugün çocuklarımıza eğitim veren eğitmenlerimize teşekkür ediyoruz. Şehitkamil Belediyemize, Şehitkamil Belediye Başkanımıza, bu hizmeti sunan herkese teşekkür ediyoruz. Bu tür etkinliklerin kırsal mahallelerimizde daha çok yapılmasını istiyoruz. Çünkü gerçekten çocuklarımızın bu tür imkanları gerçekten yok. Yani bireysel olarak bu tür etkinliklere katılma ihtimalleri düşük. Dolayısıyla bu tür etkinlikler, belediyemiz bünyesinde gerçekleştirilirse çocuklarımızda bir farkındalık oluşacaktır. Bu farkındalığın da çocuklarımızın geleceğinde önemli olduğunu düşünüyorum.”
''Gezegenleri çok merak ediyorum''
Etkinliklere katılan 7. sınıf öğrencisi Buse Tütüncüoğlu, “Benim en büyük hedefim, astronot olmak. Gezegenleri çok merak ediyorum. Tabii köy ortamında olduğumuz için gezegenlerle ilgili fazla bilgi sahibi olmak bizler açısından zor. Bugün de Bilim Şehitkamil’den gelen hocalarımız sayesinde gezegenler hakkında bilgi sahibi oldum. Hocalarımız, bizlere bütün gezegenleri detaylı bir şekilde anlattılar. Gezegenlerle ilgili aklımdaki birçok soru giderilmiş oldu. Bu bilgiler, ileride eğitim hayatıma da büyük katkılar sunacak. Buradan almış olduğum bilgileri hiç zaman unutmayacağım. İnşallah en büyük hedefim olan astronot olma yolunda çok çalışacağım ve hedefime ulaşacağım. Bizlere bu eğitimleri sunan Bilim Şehitkamil hocalarımıza sonsuz teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
''Uzay ile ilgili bir çok şeyi öğrendik''
En büyük hedefinin uzay mühendisliği olduğunu ifade eden 7. sınıf öğrencisi Enes Batuhan Gelcikoğlu, “Ben, büyüdüğümde en büyük hayalim olan uzay mühendisi olmak istiyorum. Tabii uzay bilimleriyle ilgili de fazla bilgi sahibi olmadığım için sıkıntılar yaşıyordum. Sağ olsun bugün Bilim Şehitkamil’den hocalarımız geldiler okulumuza. Samimi bir ortam içerisinde hocalarımız bizlere uzay bilimleriyle ilgili detaylı bilgiler verdiler. Hocalarımız sayesinde uzay ile ilgili birçok şey öğrendik. İnşallah ben de uzay mühendisi olma yolunda kendimi en iyi şekilde geliştirmek istiyorum. Bu hedefime de ulaşacağıma inanıyorum. Şehitkamil Belediyemize, bizlere böylesine güzel bir gün yaşattıkları için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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