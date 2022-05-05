GAÜN Uluslararası Gençlik festivali düzenlenecek

Gaziantep Üniversitesi düzenleyeceği Uluslararası gençlik festivali ile 100’ün üzerinde farklı ülkeden gelen 6 bin 500’ü uluslararası öğrenci olmak üzere toplam 48 bin öğrenciye ev sahipliği yapacak

Festival farklı kültürlerin bir arada bulunduğu üniversitenin merkez kampüsünde 181920 Mayıs 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Festivalde gastronomi, müzik, spor, bilim, kültür ve sanat alanlarında çeşitli etkinlikler de yer alacak. Festival ile ayak tenisi, çamur voleybolu, golf, dart, penaltı atışı, halat çekme, kaygan zemin, su savaşı ve bilek güreşi gibi çok sayıda spor aktiviteleri de yapılacak. Gaziantep Üniversitesinde aktif olarak öğrenim gören 100’ün üzerinde farklı ülkeden uluslararası öğrencilerin oluşturdukları kendi ülkelerini, kültürlerini tanıtabilecekleri çok sayıda etkinlik yer alacak. Türk ve uluslararası öğrencilerin GastroDiplomasi çerçevesinde hazırladıkları farklı ülkelerin yöresel yemekleri tanıtılarak, bunun yanı sıra öğrencilerin sergileyecekleri perküsyon, koro ve yöresel dans performansları, yöresel kıyafetlerin sunulduğu konserler, moda gösterisi ve ülke tanıtım stantları katılımcıların beğenisine sunulacak. 3 gün sürecek olan festivalde çeşitli spor aktiviteleri kampüsün farklı alanlarında tüm öğrencilerin katılımına açık olacak.

Festivalin açılış töreni ise 19 Mayıs 2022 tarihinde saat 17.30’da il protokolün ve paydaşların katılımıyla gerçekleştirilecek.

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